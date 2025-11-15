HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la final de la Liga Femenina
El inédito caso de Rémi, el gato naranja que vive con 'arresto domiciliario' en Francia tras ser denunciado por su vecino

Rémi, un gato naranja, fue señalado como 'malhechor' por un tribunal de Béziers, Francia. Ahora enfrenta una sentencia judicial de estar retenido dentro de su hogar, así como el pago de 1.250 euros que deberá asumir su dueña por daños y prejuicios.

El juez encontró culpable a Rémi por daños en la casa de su vecino e impuso una orden de alejamiento al animal.
El juez encontró culpable a Rémi por daños en la casa de su vecino e impuso una orden de alejamiento al animal. | Foto: composición LR/TikTok/F10 Noticias

En Francia, un caso judicial ha dado la vuelta al mundo por tener como acusado a un protagonista inusual: un gato de color naranja. Rémi, nombre del felino, fue sentenciado por el tribunal de Béziers a vivir bajo ‘arresto domiciliario’, luego de ser catalogado como “malhechor” por la corte. El suceso comenzó cuando un vecino de la comunidad lo denunció invadir su jardín y causar daños en su propiedad.

Además de la restricción impuesta, su dueña deberá pagar una multa coercitiva de 1.250 euros por perjuicios, los costos legales del proceso y una suma adicional de 30 euros cada vez que Rémi vuelva a escabullirse a la propiedad aledaña, según dispuso el juez. Aunque la sentencia fue impuesta en enero de este año, el caso volvió a reabrirse meses después, luego de que el vecino asegurará que el gato naranja continúa invadiendo su terreno. Con esta nueva acusación, el tribunal de Francia podría aumentar la penalización a 2.000 euros e imponer una sanción de hasta 150 euros por cada nueva infracción cometida.

PUEDES VER: Estudio científico revela que los gatos sí entienden tus órdenes y detectan si les hablas con cariño, aun así suelen ignorarlas

Hombre demandó al gato de su vecina y tribunal condenó al felino a cumplir 'arresto domiciliario'

El 17 de enero del presente año, la corte de Bézei, en Francia, condenó a Rémi, un gato naranja que vive en la calle de la Treille en Adge, a permanecer resguardado en su casa. Según indicó su vecino ante el tribunal, el felino había causado destrozos en su casa, como dejar las huellas de sus patas en el yeso fresco de su vereda, orinar en uno de sus edredones y hacer sus necesidades en el jardín.

Para Dominique Valdés, dueña del gato, las pruebas presentadas su vecino carecen de sustento, pues no existe ningún indicio real de que sea Rémi el autor de dichos desastres. Además, indicó que en las fotografías entregadas a la corte se observa a otros felinos de la zona rondar por su jardín, por lo que resultaría incorrecto atribuirle toda la culpa a su mascota.

"Cuando recibí la sentencia, fue como un golpe en la cabeza porque este es voluminoso expediente judicial de 90 páginas, no hay ninguna prueba real de que Rémi fuera quien causó los daños. Hay otro gato pelirrojo en el vecindario, y las numerosas fotos que el propio vecino aportó demuestran que muchos otros gatos han pasado por su jardín", señaló en una entrevista con Le Parisien.

Dueña de Rémi deberá pagar 1.250 euros por daños en el jardín de su vecino. Foto: composición LR

Dueña de Rémi deberá pagar 1.250 euros por daños en el jardín de su vecino. Foto: composición LR

Rémi permanece encerrado dentro de la casa de su dueña

Según menciona Dominique, desde que el tribunal impuso esa sentencia a su gato, lo mantiene dentro de la casa. Sin embargo, notó cambios radicales en su comportamiento: se volvió más agresivo y se muestra inquieto con frecuencia.

"Desde la sentencia, Rémi se queda en casa. Es muy complicado. Ha engordado y se ha vuelto agresivo. Ni siquiera puedo dejarlo salir al jardín por miedo a que salte la valla. Es como si estuviera bajo arresto domiciliario, una especie de prisión y un doble castigo", explicó. Por el momento, solo espera una nueva revisión del tribunal, proceso que derivó en otra citación judicial para la dueña el próximo diciembre.

