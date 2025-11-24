HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Etiopía: el volcán Hayli Gubbi entra en erupción tras casi 12.000 años de silencio

Ubicado a 800 km al noreste de Adís Abeba, capital de Etiopía, el volcán Hayli Gubbi lanzó columnas de humo de hasta 14 km de altura, afectando regiones aledañas.

El volcán Hayli Gubbi se encuentra en una zona remota y poco poblada.
El volcán Hayli Gubbi se encuentra en una zona remota y poco poblada. | Foto: captura de X/@TheInsiderPaper

El volcán Hayli Gubbi, situado en el noreste de Etiopía, entró en erupción durante varias horas, por primera vez en casi 12.000 años, indicó el Centro de Observación de Cenizas Volcánicas de Toulouse (VAAC).

El volcán, que emitió densas columnas de humo, se encuentra a unos 800 kilómetros al noreste de la capital, Adís Abeba, cerca de la frontera con Eritrea.

PUEDES VER: Etiopía evacúa a habitantes tras serie de terremotos

lr.pe

Hayli Gubbi, concretamente, está ubicado en el valle del Rift, una zona de grandes perturbaciones geológicas debido al encuentro de dos placas tectónicas y una gran actividad volcánica.

El programa mundial de vulcanismo de la Institución Smithsonian afirmó no tener constancia de ninguna erupción volcánica de Hayli Gubbi desde el Holoceno, el período que comenzó hace unos 12.000 años al final de la última glaciación.

Simon Carn, vulcanólogo y profesor de la Universidad de Michigan, indicó en Bluesky que Hayli Gubbi no registró ninguna erupción durante el Holoceno.

Según el VAAC, el volcán, que culmina a unos 500 metros de altitud, entró en erupción el domingo, expulsando densas columnas de humo que alcanzaron los 14 kilómetros de altitud.

PUEDES VER: ¿Por qué Etiopía está al borde de una guerra civil?

lr.pe

Este fenómeno duró varias horas y terminó el domingo. Columnas de humo sobrevolaron Yemen, Omán, India y el norte de Pakistán, según el VAAC.

Las autoridades no comunicaron ningún balance de víctimas por la erupción del volcán, que se encuentra en una zona remota y poco poblada.

Preguntadas sobre un posible balance y el número de personas desplazadas, las autoridades de la región de Afar no respondieron por el momento a las solicitudes de AFP.

