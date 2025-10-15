HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EE. UU. pide una solución pacífica tras la toma del poder por militares en Madagascar

Tras la destitución y la huida del presidente Andry Rajoelina, una unidad militar asumió el control de Madagascar, país que enfrenta una grave crisis política.

Miembros de la unidad militar Capsat junto a unos manifestantes.
Miembros de la unidad militar Capsat junto a unos manifestantes. | Foto: AFP

El Departamento de Estado de los Estados Unidos instó a todas las partes en Madagascar a encontrar una "solución pacífica" que respete el orden constitucional luego de que una unidad militar tomara el poder del país.

"Instamos a todas las partes a buscar una solución pacífica en línea con el orden constitucional", manifestó el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) a través de un portavoz.

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

lr.pe

Militares toman el poder en Madagascar

El jefe de la unidad militar Capsat, Michael Randrianirina, anunció que tomaron el control de Madagascar, luego de que la Asamblea Nacional votara para destituir al presidente Andry Rajoelina.

Este movimiento se produce tras semanas de protestas contra el gobierno provocadas por la escasez de electricidad y agua.

Estados Unidos proporcionó alrededor de 32 millones de dólares a Madagascar en el año fiscal que terminó el mes pasado, especialmente en áreas de la salud, de acuerdo a datos oficiales.

Según la ley de Estados Unidos, Washington está obligado a cortar la ayuda a los países si determina que se han producido golpes militares, aunque la administración del presidente Donald Trump ya ha reducido la asistencia en todo el mundo.

