Costa de Marfil: Alassane Ouattara logra un cuarto mandato con amplia mayoría y baja participación

Alassane Ouattara, presidente reelecto de Costa de Marfil, haciendo un gesto de saludo después de emitir su voto. | Foto: AFP

El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, fue reelegido para un cuarto mandato. El político logró una aplastante victoria frente a dos figuras de la oposición en unas elecciones marcadas por una baja participación de votantes.

Alassane Ouattara, de 83 años, se enfrentaba a cuatro contendientes de poca relevancia política. Debido a ello, obtuvo el 89,77% de los votos, según resultados provisionales proclamados por la Comisión Electoral Independiente (CEI).

Dos candidatos de oposición fueron excluidos de los comicios

De acuerdo con cifras oficiales, solo participó el 50,1% de los votantes en las elecciones de Costa de Marfil, lo que refleja el desinterés de gran parte de los más de 8,7 millones de marfileños que debían acudir a las urnas.

En la actualidad, Costa de Marfil es considerado como el principal productor mundial de cacao y, a la vez, se encuentra en una región afectada por golpes de Estado y ataques yihadistas.

Las zonas del sur y del oeste, donde la oposición es históricamente fuerte, no acudieron a las urnas al estar ausentes el expresidente Laurent Gbagbo y el banquero international Tidjane Thiam, líderes del PPA-CI y del PDCI.

Ambos políticos, que no brindaron ninguna consigna de voto antes de los comicios, fueron excluidos de la lista electoral. El primero por una condena penal y el segundo por asuntos de nacionalidad.

En algunas regiones, Ouattara obtuvo el 99% de los votos

Según detalla APF, en las últimas elecciones presidenciales en Costa de Maril participaron cuatro adversarios; sin embargo, ninguno tenía el apoyo de un importante partido.

En el norte, región dominada por la etnia malinké, el presidente Ouattara arrasó, con niveles que superaban a veces el 99%.

"La tasa de participación muestra dos cosas. Primero, que la prticipación de los partidarios de Ouattara fue muy importante. Y, segundo, que los partidarios del PPA-CI y del PDCI no acudieron a las urnas", señaló el analista político Geoffroy Kouao.