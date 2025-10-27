HOYSuscripcion LR Focus

Costa de Marfil: Alassane Ouattara logra un cuarto mandato con amplia mayoría y baja participación

El actual mandatario de Costa de Marfil logró obtener el 89,77% de los votos, una victoria aplastante en unas elecciones donde solo participó el 50,1% de la población.

Alassane Ouattara, presidente reelecto de Costa de Marfil, haciendo un gesto de saludo después de emitir su voto.
Alassane Ouattara, presidente reelecto de Costa de Marfil, haciendo un gesto de saludo después de emitir su voto. | Foto: AFP

El presidente de Costa de Marfil, Alassane Ouattara, fue reelegido para un cuarto mandato. El político logró una aplastante victoria frente a dos figuras de la oposición en unas elecciones marcadas por una baja participación de votantes.

Alassane Ouattara, de 83 años, se enfrentaba a cuatro contendientes de poca relevancia política. Debido a ello, obtuvo el 89,77% de los votos, según resultados provisionales proclamados por la Comisión Electoral Independiente (CEI).

Dos candidatos de oposición fueron excluidos de los comicios

De acuerdo con cifras oficiales, solo participó el 50,1% de los votantes en las elecciones de Costa de Marfil, lo que refleja el desinterés de gran parte de los más de 8,7 millones de marfileños que debían acudir a las urnas.

En la actualidad, Costa de Marfil es considerado como el principal productor mundial de cacao y, a la vez, se encuentra en una región afectada por golpes de Estado y ataques yihadistas.

Las zonas del sur y del oeste, donde  la oposición es históricamente fuerte, no acudieron a las urnas al estar ausentes el expresidente Laurent Gbagbo y el banquero international Tidjane Thiam, líderes del PPA-CI y del PDCI.

Ambos políticos, que no brindaron ninguna consigna de voto antes de los comicios, fueron excluidos de la lista electoral. El primero por una condena penal y el segundo por asuntos de nacionalidad.

En algunas regiones, Ouattara obtuvo el 99% de los votos

Según detalla APF, en las últimas elecciones presidenciales en Costa de Maril participaron cuatro adversarios; sin embargo, ninguno tenía el apoyo de un importante partido.

En el norte, región dominada por la etnia malinké, el presidente Ouattara arrasó, con niveles que superaban a veces el 99%.

"La tasa de participación muestra dos cosas. Primero, que la prticipación de los partidarios de Ouattara fue muy importante. Y, segundo, que los partidarios del PPA-CI y del PDCI no acudieron a las urnas", señaló el analista político Geoffroy Kouao.

