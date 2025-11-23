HOYSuscripcion LR Focus

Sismo de magnitud 4,2 sacudió Lima
EN VIVO | Alianza pone el 2-0 ante UTC en última fecha del Clausura
Sociedad

Agentes migratorios irrumpieron con armas en casa de peruana en EE.UU. y la agredieron: ''Me van a quitar a mis hijos''

Jennifer Díaz, madre de cuatro niños, denunció que fue acosada por los agentes, quienes la habrían violentado y le habrían preguntado por el estatus migratorio de sus hijos, además de afirmar que volverían pronto.

Agentes federales irrumpieron en un departamento de Queens, Nueva York, apuntando con armas a una madre peruana y sus cuatro hijos durante un operativo migratorio.
Agentes federales irrumpieron en un departamento de Queens, Nueva York, apuntando con armas a una madre peruana y sus cuatro hijos durante un operativo migratorio. | composición LR

Un video muestra el momento en que agentes federales de Estados Unidos ingresan por la fuerza a un departamento en Queens, Nueva York, y apuntan con armas a una madre peruana y a sus cuatro hijos en medio de un supuesto operativo migratorio. Debido al caos, vecinos del inmueble pensaron que se trataba de un robo y llamaron a la Policía.

Sin embargo, las imágenes grabadas revelan a la mujer, Jennifer Díaz, refugiada en un dormitorio junto a sus hijos de 2, 6, 10 y 13 años, mientras se escucha a un agente exigirle que salga a gritos: “¡Levanta las p**** manos, est****!”, antes de quitarle el celular. Ella responde desesperada: “¡Tengo a mi bebé, tengo a mis hijos! ¡¿Qué demonios?! ¡No me toques!”, mientras sostiene a su hijo menor.

GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Las cámaras del edificio también registraron cómo los oficiales rodearon la vivienda durante unos 30 minutos, golpeando puertas y ventanas antes de forzar la entrada. Según el testimonio de Jennifer para la prensa local, los agentes incluso la arrastraron y apuntaron a su hija mayor, Jayleane, de 13 años.

Intimidaron a inmigrante peruana en USA

Durante la intervención, varios oficiales insistieron en preguntar por el paradero del primo y cuestionaron el estatus migratorio de los niños. Jennifer recuerda que le dijeron: “¿Cuál es la situación de los niños? ¿Son indocumentados?”. Luego de confirmar que todos habían nacido en Estados Unidos, uno de los agentes la amenazó: “Si no coopera, llamaré a Servicios de Protección Infantil (ACS), sus hijos se irán con ellos y usted tendrá que regresar a su país”.

Bajo esa presión, la mujer llamó a su primo, quien posteriormente aceptó entregarse. Antes de retirarse, los agentes advirtieron que regresarían la semana siguiente. Desde entonces, los cuatro niños no han vuelto a la escuela. Según Jennifer, su hija de 6 años llegó a preguntarle cuál era “la forma correcta” de levantar las manos cuando alguien apunta con un arma. Por temor a nuevas irrupciones, la familia se trasladó temporalmente a un hotel.

''Fue el peor día de mi vida, porque mis hijos no son unos criminales'', narró la peruana. ''Lo que se me vino la mente fue que me van a llevar, me van a matar, me van a quitar a mis hijos'', contó. ''Estaba con mi bebé de 2 años, le estaba dando pecho'', indicó Jennifer y agregó que un agente la insultó y le quitó el celular con el que grababa la escena.

El esposo de Jennifer, Rigoberto, quien estaba trabajando durante el operativo, relató que tiene “24 años trabajando en el mismo restaurante” y que jamás ha tenido problemas. “Mi esposa lleva aquí 17 años. Nunca imaginamos que algo así pudiera suceder”, afirmó a los medios de EE. UU.

Gobierno de EE. UU. justifica operativo migratorio

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó en un comunicado que personal de ICE y del Servicio de Alguaciles golpeó la puerta por unos 20 minutos antes de derribarla y negaron haber apuntado con armas a la mujer y sus hijos. Según la versión oficial, buscaban detener a Raymundo Gabriel Huerra-Betancourt, quien registra antecedentes por agresión, conducción temeraria e ingreso irregular al país. La dirección intervenida habría aparecido en documentos y registros vinculados al buscado.

No obstante, el abogado de la familia, Ron Kuby, sostiene que el hombre no vive en ese domicilio desde hace años y que el operativo fue desproporcionado. “Derribaron la puerta y aterrorizaron a la madre y a los niños”, afirmó. Señaló además que Jennifer cuenta con estatus legal en EE. UU. y que todos sus hijos nacieron allí. La peruana aseguró que los agentes no se identificaron ni mostraron una orden judicial.

