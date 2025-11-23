Inundaciones por lluvias torrenciales en Vietnam dejan un saldo de 90 muertos y 12 desaparecidos
Desde finales de octubre, el centro-sur de Vietnam ha sido azotado por intensas lluvias, lo que dejó a miles de personas sin electricidad.
Las inundaciones causadas por lluvias torrenciales en Vietnam acabaron con la vida de 90 personas y dejaron a 12 desaparecidas desde el primer desastre registrado el 16 de noviembre en la provincia de Dak Lak, según un reporte dominical del Ministerio del Medio Ambiente.
Este mismo órgano del Gobierno en Vietnam calculó pérdidas económicas superiores a 343 millones de dólares. Además, más de 80.000 hectáreas de arrozales y otros cultivos resultaron dañadas. En el sector pecuario, 3,2 millones de aves de corral y cabezas de ganado murieron arrastradas por las inundaciones.
Crisis climática se agrava por acción humana
Según la agencia AFP, este país ubicado en el sudeste asiático es propenso a fuertes lluvias entre junio y septiembre. Estos fenómenos, advierten expertos, se han agravado por el cambio climático impulsado por la actividad humana.
Esta crisis ha provocado que varias localidades permanezcan aisladas, además de dejar a más de 129 mil negocios y viviendas sin energía desde la semana pasada.
Entre enero y octubre, las catástrofes naturales dejaron 279 muertos o desaparecidos en Vietnam y más de 2.000 millones de dólares en pérdidas, según cifras oficiales. Las inundaciones y deslizamientos afectaron viviendas, carreteras y zonas agrícolas.
El Gobierno movilizó equipos de rescate para evacuar a las familias aisladas y llevar ayuda básica. Las autoridades admiten que los daños superan su capacidad de respuesta y han pedido apoyo internacional para la reconstrucción.