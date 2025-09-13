El vocalista de 'Banda Blanca' aclaró el origen de la canción ''Sopa de Caracol''. | Foto: composición LR/ TikTok - Radio ADN/La Nación

El vocalista de la agrupación 'Banda Blanca', Juan Pompilio Tejeda Duarte, habló en una reciente entrevista para la radio ADN de Chile sobre el origen de la mítica canción que sonó en la década de 1990. Después de mucho tiempo de confusión e hipótesis, el cantante hondureño puso fin a las interrogantes y explicó el lugar de donde proviene el hit musical.

¿De dónde proviene la letra de la canción ''Sopa de Caracol''?

Según las declaraciones del popular 'Pilo' Tejeda, la letra de la canción proviene de una lengua autóctona llamada 'garífuna', ya que, en sus palabras, esta se origina en una comunidad de afrodescendientes ubicada en la costa atlántica de Honduras. De este modo, desmintió rápidamente las versiones que aseguraban que la interpretación era en inglés o en español: “‘Watanegui consup’: quiero tomar sopa. ‘Luli ruami wanaga’: quiero seguirla disfrutando. Ese es el éxito de 'Banda Blanca'”, aclaró.

Por otro lado, también le preguntaron cómo es el proceso de preparación de la 'Sopa de caracol', a lo que el cantante hondureño respondió con tono humorístico: “Es a base de coco. Se hace un caldo de coco y se le echa el caracol, pero es un molusco grande, no el chiquitito. Después se le echa yuca'', explicó.

''Sopa de Caracol'' como hit principal en los años 90'

La canción 'Sopa de caracol' fue uno de los grandes éxitos musicales a inicios de los años 90 en América Latina. El tema, interpretado por la banda hondureña 'Banda Blanca', se lanzó en 1991 y rápidamente se convirtió en un fenómeno gracias a su ritmo contagioso y a su mezcla de punta garífuna con música tropical.

En la actualidad, 'Sopa de caracol' todavía se escucha en discotecas y fiestas latinoamericanas por su característica sintonía tropical, que la vincula con varios países de la región.