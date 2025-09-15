Honduras: ONU pide identificar a autores intelectuales del crimen de ambientalista que denunció daños en reserva forestal

El ambientalista hondureño fue asesinado el 14 de septiembre de 2024. | Foto: AFP

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) exigió al gobierno de Honduras identificar y enjuiciar a los autores intelectuales del asesinato de Juan López, una ambientalista que había denunciado daños en una reserva forestal.

López, quien tenía 46 años al momento de su muerte, fue asesinado a tiros el 14 de septiembre de 2024 tras salir de una iglesia al noreste de Tegucigalpa. El lamentable crimen fue condenado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por el Papa Francisco.

Atraparon a autores materiales, pero no intelectuales

Semanas después del asesinato del ambientalista, las autoridades hondureñas anunciaron haber capturado a los autores materiales, quienes fueron identificados como Óscar Alexis Guardado, Daniel Juárez y Lenis Adonis Cruz.

En septiembre de 2025, un juzgado elevó a juicio oral y público el caso contra los asesinos de López, quienes fueron acusados de los delitos de asesinato y asociación para delinquir Si son hallados culpables recibirán de 15 a 20 años de cárcel.

"Si bien existen avances en el proceso penal contra autores materiales, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación exige también identificar y enjuiciar a los autores intelectuales", sostuvo la OACNUDH en un comunicado.

¿A qué se oponía el ambientalista?

El ambientalista hondureño se oponía a una mina de óxido de hierro a cielo abierto en la reserva forestal Botaderos. López aseguraba que iba a contaminar el ambiente.

Para el OACNUDH, Juan López fue un defensor del derecho a un medio ambiente "limpio, saludable y sostenible", que luchó por la protección del parque nacional Montaña Botaderos.

"Su lucha sigue siendo un faro de esperanza para las comunidades y para Honduras. Honrar su memoria implica garantizar justicia plena, proteger a quienes defienden los bienes comunes y asegurar que nunca más se repita una tragedia como la suya", declaró Juan Carlos Monge, representante de la OACNUDH.

Hace unos días, el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, encabezó una caminata por las calles de la capital hondureña para rendir homenaje al ambientalista asesinado.