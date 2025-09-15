HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     
Mundo

Honduras: ONU pide identificar a autores intelectuales del crimen de ambientalista que denunció daños en reserva forestal

Aunque los autores materiales fueron atrapados, la ONU exige al gobierno hondureño que identifique a los autores intelectuales del asesinato del ambientalista ocurrido en 2024.

El ambientalista hondureño fue asesinado el 14 de septiembre de 2024.
El ambientalista hondureño fue asesinado el 14 de septiembre de 2024. | Foto: AFP

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) exigió al gobierno de Honduras identificar y enjuiciar a los autores intelectuales del asesinato de Juan López, una ambientalista que había denunciado daños en una reserva forestal.

López, quien tenía 46 años al momento de su muerte, fue asesinado a tiros el 14 de septiembre de 2024 tras salir de una iglesia al noreste de Tegucigalpa. El lamentable crimen fue condenado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y por el Papa Francisco.

PUEDES VER: Juan López, el ambientalista hondureño que presintió su muerte

lr.pe

Atraparon a autores materiales, pero no intelectuales

Semanas después del asesinato del ambientalista, las autoridades hondureñas anunciaron haber capturado a los autores materiales, quienes fueron identificados como Óscar Alexis Guardado, Daniel Juárez y Lenis Adonis Cruz.

En septiembre de 2025, un juzgado elevó a juicio oral y público el caso contra los asesinos de López, quienes fueron acusados de los delitos de asesinato y asociación para delinquir Si son hallados culpables recibirán de 15 a 20 años de cárcel.

"Si bien existen avances en el proceso penal contra autores materiales, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación exige también identificar y enjuiciar a los autores intelectuales", sostuvo la OACNUDH en un comunicado.

PUEDES VER: Manifestantes exigen justicia por ambientalista asesinado en Honduras

lr.pe

¿A qué se oponía el ambientalista?

El ambientalista hondureño se oponía a una mina de óxido de hierro a cielo abierto en la reserva forestal Botaderos. López aseguraba que iba a contaminar el ambiente.

Para el OACNUDH, Juan López fue un defensor del derecho a un medio ambiente "limpio, saludable y sostenible", que luchó por la protección del parque nacional Montaña Botaderos.

"Su lucha sigue siendo un faro de esperanza para las comunidades y para Honduras. Honrar su memoria implica garantizar justicia plena, proteger a quienes defienden los bienes comunes y asegurar que nunca más se repita una tragedia como la suya", declaró Juan Carlos Monge, representante de la OACNUDH.

Hace unos días, el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, encabezó una caminata por las calles de la capital hondureña para rendir homenaje al ambientalista asesinado.

Notas relacionadas
Familia demanda a ICE por deportar a niño hondureño de 4 años con cáncer avanzado de riñón pese a ser ciudadano de EEUU

Familia demanda a ICE por deportar a niño hondureño de 4 años con cáncer avanzado de riñón pese a ser ciudadano de EEUU

LEER MÁS
Latina hondureña supera controles migratorios sin saber inglés tras viajar con su familia a EEUU: "No pasa nada"

Latina hondureña supera controles migratorios sin saber inglés tras viajar con su familia a EEUU: "No pasa nada"

LEER MÁS
ICE arresta a pastor de Iglesia del Nazareno Jesús Te Ama en Maryland: Easton exige liberación de inmigrante sin antecedentes penales

ICE arresta a pastor de Iglesia del Nazareno Jesús Te Ama en Maryland: Easton exige liberación de inmigrante sin antecedentes penales

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Crisis en Venezuela: Jorge Rodríguez, aliado de Nicolás Maduro, habría negociado entregarlo a EE. UU., según Jaime Bayly

Crisis en Venezuela: Jorge Rodríguez, aliado de Nicolás Maduro, habría negociado entregarlo a EE. UU., según Jaime Bayly

LEER MÁS
El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

LEER MÁS
Maduro ordena entrenamiento militar masivo en Venezuela ante amenaza de invasión de EEUU en el Caribe: “Adiestramiento táctico necesario”

Maduro ordena entrenamiento militar masivo en Venezuela ante amenaza de invasión de EEUU en el Caribe: “Adiestramiento táctico necesario”

LEER MÁS
EEUU prepara ataques militares contra cárteles de droga en Venezuela para debilitar al régimen de Maduro, según CNN

EEUU prepara ataques militares contra cárteles de droga en Venezuela para debilitar al régimen de Maduro, según CNN

LEER MÁS
Donald Trump no descarta que Estados Unidos use la fuerza contra carteles dentro de Venezuela: "Ya verán"

Donald Trump no descarta que Estados Unidos use la fuerza contra carteles dentro de Venezuela: "Ya verán"

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Mundo

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Francia: buscan prohibir las redes sociales a menores de 15 años y establecer toque de queda digital

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota