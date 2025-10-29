HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Israel declara un nuevo alto al fuego en Gaza tras bombardeos que dejaron más de 100 muertos

El gobierno de Israel dijo que actuó en respuesta a la muerte de un soldado y prometió castigar a los líderes de Hamás.

Israel anunció la reanudación del alto al fuego tras una noche de bombardeos. Foto: Composición LR
Israel anunció la reanudación del alto al fuego tras una noche de bombardeos. Foto: Composición LR

Israel anunció este miércoles la reanudación del alto el fuego en la Franja de Gaza, después de una serie de bombardeos que causaron más de un centenar de muertos, incluidos 35 niños, según la Defensa Civil local. Los ataques fueron realizados en represalia por la muerte de un soldado israelí, confirmada por el ejército.

Las explosiones sacudieron el territorio durante la noche y reavivaron el temor a una nueva escalada. En campos de refugiados como Al Shati y Deir el Balah, las familias que intentaban reconstruir sus vidas volvieron a huir en medio del caos y la destrucción.

PUEDES VER: ¿Qué pasará con el plan de paz entre Israel y Hamás? Experto analiza escenarios tras ataques en Gaza

lr.pe

¿Qué llevó a Israel a reanudar los bombardeos en Gaza antes de anunciar nuevamente el alto el fuego?

El ejército israelí informó que las operaciones se realizaron en respuesta a un ataque mortal contra sus tropas en el sur de Gaza, en el que murió el soldado Yona Efraim Feldbaum, de 37 años. Según las autoridades, los bombardeos alcanzaron “decenas de objetivos” y eliminaron a 30 altos mandos de grupos armados.

El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que “a quien levante la mano contra un soldado, se le cortará la mano”, y prometió que no habrá inmunidad para los dirigentes de Hamás. El presidente estadounidense Donald Trump defendió la respuesta israelí y afirmó que el acuerdo de tregua “no está comprometido”.

PUEDES VER: Agente de Estados Unidos le propuso al piloto presidencial de Maduro desviar su vuelo para capturarlo

lr.pe

¿Cuál fue el saldo de víctimas y daños tras los ataques israelíes y cómo reaccionaron los habitantes de Gaza?

La Defensa Civil de Gaza reportó al menos 101 muertos, entre ellos 35 niños y varias mujeres, además de más de 200 heridos. Hospitales como el Al Adwa, en Nuseirat, colapsaron al recibir a decenas de víctimas durante la madrugada.

Entre el humo y los escombros, los residentes expresaron agotamiento y miedo. “Acabábamos de empezar a respirar de nuevo... cuando se reanudaron los bombardeos”, dijo una mujer en el campo de refugiados de Al Shati. Las autoridades locales calificaron la noche como una de las más devastadoras desde el inicio del conflicto.

