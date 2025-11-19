Pyongyang denuncia acuerdo entre Corea del Sur y EE.UU. para construir submarinos de propulsión nuclear

Corea del Norte se mostró en contra de que Seúl consiga un submarino de propulsión nuclear. | Foto: AFP

Corea del Norte se mostró en contra de que Seúl consiga un submarino de propulsión nuclear. | Foto: AFP

El régimen de Corea del Norte denunció un acuerdo entre Corea del Sur y Estados Unidos para construir submarinos de propulsión nuclear, advirtiendo que podría generar un efecto dominó en materia atómica.

La semana pasada, el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, anunció la conclusión de un acuerdo de seguridad y comercio con Estados Unidos, incluyendo planes de desarrollar los navíos de propulsión nuclear.

Submarino representa un 'peligroso intento de confrontación'

El gobierno surcoreano aseguró que había obtenido respaldo para ampliar su control sobre el enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento del combustible nuclear usado.

En sus primeras declaraciones sobre el acuerdo, Corea del Norte sostuvo que la alianza entre Seúl y Washington para construir un submarino de propulsión nuclear representa un peligroso intento de confrontación.

"El acuerdo es un hecho grave que desestabiliza la seguridad militar en la región Asia-Pacífico más allá de la península coreana y genera una situación nuclear imposible de controlar a nivel global", afirmó Pyongyang, según la agencia de noticias KCNA.

Posesión de submarinos nucleares desatará carrera armamentista

"La posesión de submarinos nucleares por parte de Corea del Sur provocará un 'efecto dominó nuclear' en la región y desatará una intensa carrera armamentista", advirtió el régimen norcoreano.

Hace algunos días, el gobierno surcoreano propuso a Corea del Norte celebrar conversaciones militares para evitar choques fronterizos, la primera oferta de este tipo en siete años.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, también ofreció discusiones más amplias con Corea del Norte, sin condiciones; sin embargo, Pyongyang no ha respondido.