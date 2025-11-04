HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Corea del Sur alerta que Pyongyang envió 5.000 soldados a Rusia y refuerza su presencia cerca de Ucrania

Se estima que actualmente unos 10.000 soldados de Corea del Norte están desplegados cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania, con algunos participando activamente en el conflicto.

A cambio del apoyo militar de Corea del Norte, Rusia le proporciona financiamiento, tecnología militar, alimentos y energía.
A cambio del apoyo militar de Corea del Norte, Rusia le proporciona financiamiento, tecnología militar, alimentos y energía.

Corea del Norte ha enviado a cerca de 5.000 soldados a Rusia para ayudar en la reconstrucción de infraestructuras, declaró un diputado surcoreano tras una sesión informativa de los servicios de inteligencia de Seúl.

"Unos 5.000 soldados norcoreanos de construcción se han desplazado a Rusia por fases desde septiembre y se espera que sean movilizados para la reconstrucción de infraestructuras", dijo Lee Seong-kweun a los periodistas.

CANDIDATOS EN CARRERA E INTERCAMBIO DE AGRAVIOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Según Lee Seong-kweun, los servicios de inteligencia estiman en 10.000 el número de soldados norcoreanos actualmente desplegados cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania.

Corea del Norte, liderada por Kim Jong Un, ha enviado miles de soldados a combatir junto a las fuerzas rusas en Ucrania.

Al menos 600 soldados norcoreanos han muerto en la guerra de Ucrania, que empezó con la invasión rusa de 2022, y varios miles más han resultado heridos, según estimaciones surcoreanas.

Los analistas creen que, a cambio de enviar tropas, Rusia esta suministrando a Corea del Norte financiera, tecnología militar así como alimentos y energía.

Según la organización Multilateral Sanctions Monitoring Team, Corea del Norte planea enviar 40.000 trabajadores a Rusia, incluidas varias delegaciones de especialistas en tecnología de la información.

