Mundo

Marjorie Taylor Greene, exaliada de Donald Trump, renunciará al Congreso de EE.UU. por diferencias sobre caso Epstein

Consultado sobre la renuncia de Marjorie Taylor Greene, una una abanderada del movimiento MAGA, Donald Trump afirmó que se trata de "una gran noticia para el país".

Marjorie Taylor Greene confirmó que su último día en el cargo será el 5 de enero.
Marjorie Taylor Greene confirmó que su último día en el cargo será el 5 de enero. | Foto: AFP

La congresista Marjorie Taylor Greene, hasta hace poco una de las principales aliadas de Donald Trump, anunció que renunciará a su escaño en la Cámara de Representantes tras el distanciamiento entre ambos provocado por el escándalo de Jeffrey Epstein.

El caso Epstein dividió al Partido Republicano y alejó a Donald Trump de varios de sus aliados dentro de su movimiento "Make America Great Again" (MAGA), incluida la congresista, a quien el presidente retiró su apoyo para la campaña de reelección de 2026.

"Defender a las mujeres que fueron violadas cuando tenían 14 años, traficadas y usadas por hombres ricos y poderosos no debería resultar en que me llamen traidora y me amenace el presidente, por quien luché", dijo la congresista, cuyo último día en el cargo será el 5 de enero.

La congresista de 51 años, que fue elegida en 2020, aseguró que no quería que sus seguidores y sus familiares soportaran una campaña "dolorosa y odiosa" por parte del "presidente por el que todos" lucharon solo para ganar una votación.

Marjorie Taylor Greene, que fue una abanderada del movimiento MAGA, perdió el respaldo de Donald Trump, cuando el presidente anunció que retiraba todo su apoyo a la congresista, a quien llamó 'Marjorie ‘Chiflada'.

Tras esto, la exaliada política de Donald Trump afirmó que estaba siendo objeto de una ola de amenazas.

En una conversación telefónica con un reportero de ABC News, Donald Trump aseguró que la renuncia de Marjorie Taylor Greene es "una gran noticia para el país".

Esta dimisión es la señal más evidente de la creciente división dentro del movimiento MAGA, que se ha visto fragmentado tras el cambio de postura de Donald Trump en el caso Epstein, cuya red de contactos involucraba a varios miembros de la élite estadounidense.

Donald Trump siempre ha negado que estuviese al tanto de la conducta delictiva de Jeffrey Epstein, de quien fue cercano hasta que se distanciaron en los años 2000.

Las victorias demócratas en diversas elecciones este mes también han ahondado las diferencias entre los republicanos.

Esta semana, el Congreso aprobó y el presidente firmó una ley que exige que los registros gubernamentales sobre Jeffrey Epstein se hagan públicos, después de meses de que Donald Trump intentara mantener el material en secreto.

