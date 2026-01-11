La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pidió este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostener un diálogo directo sobre el proceso electoral de noviembre del año pasado, luego de que el mandatario republicano expresara públicamente su apoyo al candidato derechista Nasry Asfura, quien fue proclamado ganador de los comicios y asumirá el poder el próximo 27 de enero.

La solicitud de Castro se produjo después de que la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense advirtiera que “cualquier intento de revertir ilegalmente las elecciones de Honduras tendrá consecuencias graves”, en referencia a los cuestionamientos impulsados por sectores del oficialismo sobre los resultados.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Xiomara Castro pide diálogo directo con Trump

A través de un mensaje publicado en la red social X, la mandataria hondureña invitó formalmente al presidente estadounidense a mantener una conversación directa sobre la situación electoral del país.

“Le invito respetuosamente a que sostengamos un diálogo directo y franco sobre el proceso electoral en Honduras”, escribió Castro, al insistir en la necesidad de abordar el tema con transparencia y respeto mutuo.

La presidenta explicó que busca conversar con Trump, en particular, sobre sus declaraciones públicas en redes sociales en los días previos a las elecciones, en las que expresó respaldo a Nasry Asfura. Según Castro, esos pronunciamientos “influyeron negativamente” en el desarrollo de la contienda electoral, en la que la candidata oficialista Rixi Moncada obtuvo el tercer lugar.

Elecciones reñidas y denuncias de fraude

Nasry Asfura, empresario de 67 años, fue proclamado ganador el pasado 24 de diciembre, tras unos comicios celebrados el 30 de noviembre y considerados altamente disputados. El candidato Salvador Nasralla, que quedó en segundo lugar por menos de un punto porcentual, denunció irregularidades en el proceso.

Las denuncias motivaron a diputados del partido oficialista a solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) un recuento de actas, iniciativa que fue interpretada por Washington como un intento de revertir los resultados. Castro reiteró que su intención es abrir un canal de comunicación directo con Trump para tratar la situación electoral hondureña.

“Considero indispensable invitar formalmente al presidente Trump a una audiencia o llamada directa para abordar con responsabilidad, respeto mutuo y transparencia la situación electoral de Honduras”, señaló.