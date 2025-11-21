HOYSuscripcion LR Focus

Ucrania propondrá "alternativas" al plan de Estados Unidos para terminar la guerra con Rusia

Estas declaraciones se dan luego de que se revelara que el plan estadounidense de 28 puntos contempla la entrega de territorios bajo dominio ucraniano a Moscú.

El plan estadounidense de 28 puntos genera controversia en Ucrania, ya que incluye la cesión de territorios orientales a Rusia.
El plan estadounidense de 28 puntos genera controversia en Ucrania, ya que incluye la cesión de territorios orientales a Rusia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, desde las afueras de la oficina presidencial en Kiev, brindó un mensaje a la nación de 10 minutos, donde indicó que no "traicionará" a Ucrania y propondrá otras "alternativas" para el plan de paz que impulsa Estados Unidos con el fin de terminar la guerra con Rusia.

"Este es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia", afirma Zelenski, quien asume que los riesgos de su postura podrían significar el fin de su dignidad o el fin de un socio clave.

Ministro aliado de Zelenski es suspendido en medio de escándalo de corrupción en el sector energético

Zelenski propondrá "alternativas" a EE. UU. en plan para acabar con la guerra Rusia-Ucrania

Este 21 de noviembre, el presidente Volodímir Zelenski anunció que luchará por la dignidad de Ucrania y se asegurará de no "traicionar" a su país frente a la amenaza de un arrebato diplomático de territorios impulsado por su principal aliado, Estados Unidos, como un 'plan de paz' con Rusia para terminar con casi cuatro años de guerra en Europa.

"Presentaré argumentos, persuadiré, propondré alternativas", dijo Zelenski, quien, momentos después, según dijo una fuente de la Presidencia ucraniana a AFP, sostuvo una conversación con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, al respecto. Hasta el momento, se desconoce lo pactado. La agencia también asegura que se comunicó con dirigentes de Francia, Alemania y Reino Unido, quienes expresaron su "apoyo inquebrantable" para "preservar a largo plazo los intereses vitales europeos y ucranianos".

El gobernante ucraniano también aseguró que no tiene las garantías suficientes para asegurar que estas discusiones terminarán de la mejor manera para el país, señalando que, de una u otra manera, perderán algo. "Ucrania podría enfrentarse a una elección muy difícil: la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave", dijo Zelenski, quien también aseguró que aceptar la propuesta es sinónimo de "una vida sin libertad, sin dignidad, sin justicia. Y creer a alguien que ya ha atacado dos veces —en 2014 y 2022—".

Polonia apunta a Rusia como responsable del sabotaje de su vía férrea que enviaría ayuda a Ucrania en medio de la guerra

lr.pe

¿Qué dice el plan de 28 puntos de EE. UU. para la paz entre Rusia y Ucrania?

La agencia AFP tradujo y reveló el plan de 28 puntos impulsado por Washington para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania; sin embargo, este último manifestó su inconformidad debido a que uno de los puntos implica ceder las regiones orientales de Donetsk y Lugansk a Moscú. Asimismo, se indica que "se mantendrá un diálogo entre Rusia y la OTAN, con la mediación de Estados Unidos, para resolver todos los temas de seguridad y crear las condiciones para una desescalada".

Otros de los argumentos con los que discierne el Gobierno de Zelenski es que se busca limitar su fuerza armada a 600.000 agentes, que acepte "recoger en su Constitución" que no se unirá a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) —y que esta misma incluya una cláusula que indique que "Ucrania no será admitida en el futuro"— y que se celebren elecciones ucranianas dentro de 100 días.

Estados Unidos también asegura que Ucrania "recibirá garantías de seguridad fiables". Sin embargo, el país norteamericano estipula que, por estas, recibiría una compensación.

