Rusia sentencia a 13 años de cárcel a dos exsoldados colombianos acusados de combatir por Ucrania

Un tribunal administrado por Moscú en la región ucraniana ocupada de Donetsk impuso una condena de 13 años de prisión a los ciudadanos colombianos Alexander Ante, de 48 años, y José Aron Medina Aranda, de 37. La Fiscalía General de Rusia informó que ambos fueron hallados culpables de participar en acciones militares del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

El comunicado oficial difundido en Telegram indicó que el tribunal los declaró culpables de “participar en las hostilidades del lado ucraniano”. Hasta el momento, no existen pronunciamientos del Gobierno colombiano sobre el fallo ni detalles oficiales sobre las condiciones de detención o el proceso judicial en su contra.

¿Quiénes son los colombianos condenados en Rusia y cómo fue su captura antes de la sentencia?

Alexander Ante y José Medina integraron el Ejército colombiano antes de viajar a Europa. Según la información disponible, Ante salió de Colombia en octubre de 2023 y Medina en noviembre del mismo año para unirse a las fuerzas ucranianas. En julio de 2024 planearon regresar a su ciudad natal, Popayán, tras tomar un vuelo desde Madrid hacia Caracas, con conexión posterior a Bogotá.

De acuerdo con el diario El Tiempo, los dos fueron detenidos en Caracas por la policía venezolana. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso confirmó la captura en agosto de 2024. El 28 de ese mes, un tribunal de Moscú anunció su detención provisional bajo el cargo de “mercenarismo”. Posteriormente, ambos fueron trasladados al territorio ocupado de Donetsk para su juicio.

¿Por qué Rusia los acusa de “mercenarios” y cómo se enmarca su caso en otros juicios similares contra extranjeros?

Rusia aplica la figura penal de “mercenarismo” a los extranjeros que combaten en las filas ucranianas. Este delito puede conllevar hasta 15 años de prisión y excluye el reconocimiento como prisioneros de guerra contemplado en la Convención de Ginebra.

En casos previos, un australiano fue condenado en mayo de 2025 a 13 años de cárcel, mientras que en octubre de 2024 el estadounidense Stephen Hubbard, de 70 años, recibió una pena de seis años y diez meses. En abril, las autoridades ucranianas informaron la captura de dos ciudadanos chinos acusados de luchar con el ejército ruso. La condena de los colombianos forma parte de una serie de procesos similares en territorios controlados por Rusia.