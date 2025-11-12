El ministro de Justicia, German Galushchenko, fue suspendido tras estar involucrado en escándalo de corrupción. | Getty Images

El ministro de Justicia, German Galushchenko, fue suspendido tras estar involucrado en escándalo de corrupción. | Getty Images

El gobierno de Volodímir Zelenski, decidió suspender al ministro de Justicia, German Galushchenko, luego de que su nombre apareciera vinculado a una presunta red de sobornos relacionada con la compañía estatal Energoatom, encargada de la gestión de la energía atómica.

El Parlamento ya había comenzado un proceso para investigarlo, luego de que la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) lo identificara como parte de una estructura dedicada al cobro de comisiones ilegales. Las pesquisas apuntan a que estos hechos habrían ocurrido durante su etapa como ministro de Energía, en la cual se habrían otorgado contratos por más de 100 millones de dólares a empresas privadas mediante una filial de Energoatom.

"Es inaceptable las tramas de corrupción", señala presidente ucraniano

A primeras horas del último miércoles, Zelenski pidió la dimisión de Galushchenko. “Es absolutamente inaceptable que sigan existiendo tramas (de corrupción) en el sector energético cuando los ucranianos se enfrentan a cortes diarios por los bombardeos rusos” escribió el mandatario en sus redes sociales.

La decisión de suspender de sus funciones al ahora exministro de Justicia se dio durante una reunión de emergencia, según confirmó la primera ministra, Yulia Sviridenko. En su lugar, asumirá temporalmente el cargo Liudmila Sugak, quien hasta entonces se desempeñaba como viceministra.

Asimismo, como parte de las medidas adoptadas tras el escándalo, la administración del presidente ucraniano también ordenó la remoción completa del consejo de supervisión de Energoatom, identificado por los investigadores como pieza clave en la red de corrupción.

El esquema de corrupción que sacude Ucrania

Durante una reciente audiencia judicial, un representante de la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP) señaló que el presunto líder del esquema de corrupción sería Timur Mindich, alias 'Karlson', un empresario y exsocio de Zelenski. Según la acusación, Mindich habría ejercido una fuerte influencia tanto sobre Galushchenko como sobre Rustem Umérov, quien en ese entonces era ministro de Defensa y hoy encabeza el Consejo de Seguridad Nacional. Este último lideró la delegación ucraniana en las últimas conversaciones con Rusia.

En paralelo, la NABU presentó cargos formales contra 8 personas, por presuntos delitos de soborno, abuso de poder y enriquecimiento ilícito. Entre las pruebas presentadas figuran grabaciones en las que los implicados, usando seudónimos y lenguaje cifrado, discutían sobre pagos ilegales y comisiones bajo la mesa.

Además, el lunes, NABU anunció que desarticuló aquel esquema de corrupción en el sector energético, que habría movido alrededor de 100 millones de dólares mediante operaciones de lavado de dinero. En un comunicado posterior, el organismo precisó que 5 personas fueron detenidas y otras 7 ya han sido notificadas como sospechosas dentro de la investigación.

Más nombres detrás del escándalo

Las primeras grabaciones telefónicas difundidas por el organismo anticorrupción de Ucrania revelan conversaciones entre varios implicados que utilizaban nombres en clave como ‘Roket’, ‘Tenor’, ‘Ministro de Energía’ y ‘Profesor’. En los audios se escucha cómo coordinaban presuntas estrategias para obtener beneficios personales, presionar a socios comerciales de Energoatom y discutir sobre la construcción de fortificaciones en infraestructuras energéticas.

Medios locales identificaron a algunos de los involucrados: detrás del alias ‘Roket’ estaría Ígor Mironiuk, quien fue asesor del exministro de Energía. El seudónimo ‘Tenor’ correspondería a Dmitri Básov, exfiscal y jefe de seguridad en Energoatom. El apodo ‘Profesor’ haría referencia al suspendido ministro Galushchenko. Además, aparece un personaje conocido como ‘Sugarman’, quien podría ser el empresario Mijaíl Zukerman, actualmente prófugo y fuera del país.

Estas revelaciones se producen en un momento crítico para Ucrania, ya que Rusia ha intensificado sus ataques contra la infraestructura energética, justo cuando se aproxima el cuarto invierno desde el inicio del conflicto. El uso masivo de drones y misiles por parte del Kremlin ha provocado severos daños en plantas generadoras, redes de transmisión y distribución, lo que complica aún más los trabajos de reparación y mantenimiento en el sector.