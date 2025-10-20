Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, declara que está dispuesto a asistir al encuentro Trump-Putin

Zelenski no estaba conforme con la designación de Budapest como sede de la reunión. | Foto: AFP

Zelenski no estaba conforme con la designación de Budapest como sede de la reunión. | Foto: AFP

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, manifestó que está dispuesto a asistir al encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump que se realizará en la ciudad de Budapest, la capital de Hungría, siempre y cuando sea invitado.

El encuentro entre ambos mandatarios será la segunda cumbre bilateral que busca un acuerdo de paz en Ucrania. La primera se celebró en agosto de 2025, en el estado estadounidense de Alaska.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Zelenski está dispuesto a acudir a reunión en Hungría

"Si me invitan a Budapest, en un formato en el que nos reunamos los tres, o lo que se denomina diplomacia itinerante, donde el presidente Trump se reúne con Putin y luego conmigo, entonces, en cualquier formato, estamos de acuerdo", dijo Zelenski.

Hace algunas semanas, Donald Trump anunció su reunión con Vladimir Putin en Budapest como parte de su promesa de acabar rápidamente con la guerra en Ucrania tras su retorno a la Casa Blanca.

En aquel entonces, Volodimir Zelenski aseguró que la ciudad de Budapest no era el lugar ideal para la reunión entre ambos mandatarios, ya que no se trata de un territorio neutral.

Actualmente, el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, es el mayor aliado de Vladimir Putin en Europa y es muy crítico del apoyo militar y diplomático para Ucrania.

Zelenki considera que Budapest no es el mejor lugar para la reunión

"No creo que un primer ministro que bloquea a Ucrania en todos los ámbitos pueda hacer algo positivo para los ucranianos o realizar una contribución equilibrada", aseguró Zelenski refiriéndose a Orban.

El presidente de Ucrania afirmó que las condiciones de Rusia para lograr la paz se mantienen y Moscú sigue queriendo el retiro de las fuerzas de Kiev del Donbás, una zona industrial del este del país compuesta por Donestk y Lugansk.

Recientemente, Donald Trump, recibió a Volodimir Zelensky en la Casa Blanca y lo instó a cesar las hostilidades, aunque permaneció sordo a sus pedidos de mayor apoyo militar.

Zelenski afirmó que en su visita a Washington explicó que la posición de Ucrania no ha cambiado. "No vamos a regalarle la victoria a los rusos", insistió.

PUEDES VER: Donald Trump amenaza a Vladimir Putin con proveer de misiles a Ucrania si no pone fin a invasión

"Presionar a Ucrania como víctima no es el enfoque correcto, no solo para Ucrania, sino también para la seguridad europea y mundial, porque si la agresión da frutos, crea un incentivo para replicarla en otros lugares", dijo Kaja Kallas, vicepresidenta de la Comisión Europea.

Rusia reivindicó en 2022 la anexión de las regiones ucranianas de Jersón, Zaporiyia, Lugansk y Donestk, pocos meses después de lanzar la invasión contra Ucrania.

"La integridad territorial es un valor importante que defendemos y creo que debemos mantenerla, porque si cedemos estos territorios, enviaremos a todos el mensaje de que solo hay que usar la fuerza contra los vecinos para conseguir lo que se quiere", añadió Kallas sobre este punto, juzgando que cederla sería peligroso.