Economía

Amazonía libre de combustibles fósiles: ¿Utopía o realidad?

Organizaciones denuncian la "arremetida cada vez más amplia de los intereses extractivistas" en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

"La explotación de petróleo trae dinero, pero no distribución de renta", indicó especialista.
"La explotación de petróleo trae dinero, pero no distribución de renta", indicó especialista. | EFE

Una Amazonía libre de combustibles fósiles, en la que se impulse el desarrollo sostenible, se apoye a los indígenas y comunidades que la habitan, parece utópica ante los intereses que insisten en explotar petróleo y gas en la selva, pero una propuesta de un grupo de ecologistas y pueblos originarios quiere hacerla real.

La idea se ha planteado desde hace décadas, pero en la reciente reunión presidencial de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), varias ONG indígenas y ambientalistas pidieron que este tema se incluya en la próxima Conferencia del Clima de la ONU (COP30).

"La Amazonía, centro de nuestra vida y memoria, ecosistema fundamental para el equilibrio climático global, enfrenta una arremetida cada vez más amplia de los intereses extractivistas, entre ellos los combustibles fósiles", señala la petición, firmada por medio centenar de ONG.

Las organizaciones denuncian la "arremetida cada vez más amplia de los intereses extractivistas", con ejemplos concretos en cuatro naciones miembros del OTCA: Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

Aunque una Amazonía sin petróleo parezca lejana, la coordinadora de Políticas Públicas de la red brasileña de organizaciones ecologistas Observatorio del Clima, Suely Araújo, aseguró que "es posible" y "puede hacerse realidad" si se toman decisiones inmediatas.

"Las utopías son las que nos mueven. Debemos luchar para que la demanda de una Amazonía libre de petróleo se convierta en realidad a la mayor brevedad posible, y eso comienza con la decisión de no abrir más áreas exploratorias en la región, tanto en tierra firme como en mar abierto", dijo a EFE.

El polémico proyecto de Brasil  

En Brasil, país que ostenta la mayor parte de la Amazonía, la posición del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se dice defensor del medio ambiente, ha sido tajante y reiterativa: "Es con este petróleo que enriqueceremos a nuestro pueblo y financiaremos la transición energética".

Su declaración es una referencia al polémico proyecto de la petrolera estatal Petrobras para explotación de crudo en las aguas profundas que se ubican en cercanías de la desembocadura del río Amazonas.

Según el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), esta región es considerada de "extrema sensibilidad" porque alberga reservas ambientales, territorios indígenas, manglares, arrecifes de coral, así como una variada diversidad marina con especies en peligro de extinción, como el delfín gris y el manatí.

El Ibama, ente autónomo del Ministerio de Medio Ambiente, ha sido una 'piedra en el zapato' para Petrobras, pues se resiste a otorgar la licencia ambiental por los altos riesgos que representa el proyecto.

Pese a ello, el Gobierno licitó concesiones para explotar 47 áreas marítimas en la misma zona, de las cuales 19 se las adjudicaron Petrobras, las estadounidenses ExxonMobil y Chevron, y la china CNPC.

Araújo cuestiona las licitaciones petroleras, enfatizando que "la explotación de petróleo trae dinero, pero no distribución de renta".

La experta también señaló que, pese a la experiencia de Brasil como octavo productor de crudo del mundo, las regiones del país donde hay explotación de petróleo y gas "no resolvieron sus problemas sociales y están lejos de ello".

"Creer en un desarrollo basado en combustibles fósiles es mirar al siglo pasado y negar la gravedad de la crisis climática", agregó.

De cara a la COP30, la especialista advirtió que el debate sobre una Amazonía libre de petróleo y gas no se resolverá en esa instancia "ni podría", ya que, según explicó, debe ser decidido por los países que integran la Amazonía.

No obstante, señaló que "ese proceso puede avanzar pasos relevantes en la COP30, lo que sería muy bueno, pero tiende a demorar algún tiempo".

La transición energética y la descarbonización será uno de los temas centrales del III Foro Latinoamericano de Economía Verde, organizado por la Agencia EFE en São Paulo el próximo 4 de septiembre.

El encuentro reunirá a autoridades y expertos para debatir sobre la crisis climática y cuenta con el patrocinio de ApexBrasil, Norte Energía y Lots Group, así como el apoyo de IBMEC, el Observatorio del Clima e Imaflora.

