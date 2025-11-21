Claudia Sheinbaum felicita a Fátima Bosh y la destaca como ejemplo tras su coronación como Miss Universo

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a Fátima Bosh, coronada Miss Universo tras un altercado con uno de los ejecutivos del certamen, y la calificó como un ejemplo por reclamar ante "una injusticia".

El triunfo de Bosh en Tailandia estuvo precedido por un enfrentamiento con el empresario y presentador Nawat Itsaragrisil, quien la cuestionó por no promocionar al país en sus redes sociales y llegó a llamarla "tonta".

TE RECOMENDAMOS RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Al escucharlo, la joven de 25 años se levantó, se retiró y acusó al promotor de faltarle al respeto, lo que desató una ola de solidaridad de diversas personalidades, incluida la propia Claudia Sheinbaum.

"Ella levanta la voz. Dice: 'hay una injusticia, no me parece'. Se levanta, se va, tienen que pedirle disculpas y acaba ganando", manifestó la mandataria, al ser preguntada sobre el tema en su conferencia de prensa.

A pesar de que recordó que estos concursos de belleza son cuestionados, Claudia Sheinbaum resaltó que la joven mexicana debe ser un "ejemplo" para su país, en particular para las mujeres.

"Ya quedó atrás aquella cosa que decían 'calladita te ves mas bonita'. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos", añadió la presidente.

También ante preguntas de la prensa, la presidente de México resaltó el valor de Fátima Bosh. "Muchas felicidades, un aplauso", dijo la mandataria de 63 años..

En el estado de Tabasco, de donde es originaria Bosh y donde los concursos de belleza locales son muy populares, la contienda de Miss Universo causó gran expectativa y se habilitaron plazas públicas y estadios para verlo en directo.

Miles de personas festejaron en las calles de distintas localidades del estado, donde incluso se lanzaron fuegos artificiales.