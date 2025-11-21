HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO: mira 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Mundo

Claudia Sheinbaum felicita a Fátima Bosh y la destaca como ejemplo tras su coronación como Miss Universo

La presidente de México elogió a Fátima Bosh y resaltó su valentía al alzar la voz frente a una injusticia durante el certamen, en referencia al incidente con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo.

Ya quedó atrás aquella cosa que decían 'calladita te ves mas bonita', dijo Claudia Sheinbaum.
Ya quedó atrás aquella cosa que decían 'calladita te ves mas bonita', dijo Claudia Sheinbaum. | Foto: AFP

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a Fátima Bosh, coronada Miss Universo tras un altercado con uno de los ejecutivos del certamen, y la calificó como un ejemplo por reclamar ante "una injusticia".

El triunfo de Bosh en Tailandia estuvo precedido por un enfrentamiento con el empresario y presentador Nawat Itsaragrisil, quien la cuestionó por no promocionar al país en sus redes sociales y llegó a llamarla "tonta".

TE RECOMENDAMOS

RUTH LUQUE EXPONE BLINDAJE DEL CONGRESO Y SAGASTI EN ENTREVISTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Claudia Sheinbaum rechaza amenaza de Donald Trump y descarta ataques de EE.UU. en México

lr.pe

Al escucharlo, la joven de 25 años se levantó, se retiró y acusó al promotor de faltarle al respeto, lo que desató una ola de solidaridad de diversas personalidades, incluida la propia Claudia Sheinbaum.

"Ella levanta la voz. Dice: 'hay una injusticia, no me parece'. Se levanta, se va, tienen que pedirle disculpas y acaba ganando", manifestó la mandataria, al ser preguntada sobre el tema en su conferencia de prensa.

A pesar de que recordó que estos concursos de belleza son cuestionados, Claudia Sheinbaum resaltó que la joven mexicana debe ser un "ejemplo" para su país, en particular para las mujeres.

"Ya quedó atrás aquella cosa que decían 'calladita te ves mas bonita'. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos", añadió la presidente.

PUEDES VER: Claudia Sheinbaum lanza un 'plan nacional' para encarcelar a los abusadores sexuales en México

lr.pe

También ante preguntas de la prensa, la presidente de México resaltó el valor de Fátima Bosh. "Muchas felicidades, un aplauso", dijo la mandataria de 63 años..

En el estado de Tabasco, de donde es originaria Bosh y donde los concursos de belleza locales son muy populares, la contienda de Miss Universo causó gran expectativa y se habilitaron plazas públicas y estadios para verlo en directo.

Miles de personas festejaron en las calles de distintas localidades del estado, donde incluso se lanzaron fuegos artificiales.

Notas relacionadas
Claudia Sheinbaum rechaza amenaza de Donald Trump y descarta ataques de EE.UU. en México

Claudia Sheinbaum rechaza amenaza de Donald Trump y descarta ataques de EE.UU. en México

LEER MÁS
Viuda de Carlos Manzo, alcalde asesinado en México, lo sustituye en el cargo y acusa abandono del gobierno

Viuda de Carlos Manzo, alcalde asesinado en México, lo sustituye en el cargo y acusa abandono del gobierno

LEER MÁS
Claudia Sheinbaum lanza un 'plan nacional' para encarcelar a los abusadores sexuales en México

Claudia Sheinbaum lanza un 'plan nacional' para encarcelar a los abusadores sexuales en México

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
Las ciudades futuristas que 7 de las personas más ricas del mundo quieren construir con inversiones millonarias

Las ciudades futuristas que 7 de las personas más ricas del mundo quieren construir con inversiones millonarias

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

China presiona a este país de América Latina para controlar su mayor reserva de litio y dominar la producción mundial de baterías

LEER MÁS
Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

Un país de América Latina empieza a ser clave para China tras desplazar compras desde EE.UU.

LEER MÁS
Rusia amenaza a Ucrania con perder más territorios en la guerra si no negocian "ahora" tras filtrarse el plan de paz de EE.UU.

Rusia amenaza a Ucrania con perder más territorios en la guerra si no negocian "ahora" tras filtrarse el plan de paz de EE.UU.

LEER MÁS
China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

China presenta su ‘Dragón Oscuro’, un moderno y avanzado dron militar que acompaña a cazas de última generación

LEER MÁS
Este país supera a Perú y Costa Rica con la gasolina más cara de América Latina en 2025: cada galón cuesta más de US$6

Este país supera a Perú y Costa Rica con la gasolina más cara de América Latina en 2025: cada galón cuesta más de US$6

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Mundo

Cronología del caso Epstein: amistad con Trump, los correos filtrados y archivos desclasificados que revelarán la verdad

Donald Trump firma ley "para divulgar los archivos de Epstein" tras fuerte presión de demócratas y republicanos

Sheik Hasina, la ex primera ministra de Bangladesh, fue condenada a muerte por la represión durante las protestas en su contra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025