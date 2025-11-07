HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     
Mundo

Viuda de Carlos Manzo, alcalde asesinado en México, lo sustituye en el cargo y acusa abandono del gobierno

Grecia Quiroz aseguró que su esposo solicitó auxilio en múltiples ocasiones; sin embargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum nunca respondió a sus peticiones.

Grecia Quiroz, viuda del fallecido alcalde Carlos Manzo, pronunció un discurso tras jurar como alcaldesa de Uruapan.
Grecia Quiroz, viuda del fallecido alcalde Carlos Manzo, pronunció un discurso tras jurar como alcaldesa de Uruapan. | Foto: AFP

La viuda del alcalde de Uruapan, Grecia Quiroz, asumió como primera edil tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, la noche del 01 de noviembre de 2025, un crimen que conmocionó a todo México.

Manzo fue asesinado a balazos durante un evento público, a pesar de contar con protección oficial desde diciembre del año pasado, debido a la violencia persistente vinculada al narcotráfico en la región.

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS EN CADE Y HABLA EL DOCTOR ROCK | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Asesinan a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, mientras participaba en una celebración del Día de Muertos en México

lr.pe

Viuda asegura que gobierno de Claudia Sheinbaum ignoró pedidos de su esposo

El asesinato del alcalde de Uruapan, una ciudad ubicada en Michoacán, provocó protestas en este estado asolado en los últimos años por la violencia ligada al narcotráfico.

Tras condenar el crimen, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un programa de seguridad para Michoacán, que incluye reforzar la presencia de efectivos federales en la zona y el impulso a labores de inteligencia.

Al asumir el cargo en sustitución, Grecia Quiroz aseguró que su esposo "pidió auxilio una y otra vez"; sin embargo, las autoridades federales jamás le hicieron caso.

"Escúchenlo bien y que se escuche fuerte: el legado de Carlos Manzo va a seguir, así hayan callado su voz. Esto seguirá y continuará", señaló Quiroz en un discurso en el congreso de Michoacán.

PUEDES VER: Exigen renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum tras crimen contra alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

lr.pe

Manzo solía vestir un chaleco antibalas

La mujer se encontraba acompañada de otros diputados cercanos a su esposo, quienes cargaban una fotografía de Carlos Manzo y utilizaban sombreros similares a los que el funcionario utilizaba.

Carlos Manzo gobernó Uruapan desde septiembre de 2024 y solía patrullar las calles con chaleco antibalas. Él denunciaba constantemente la violencia perpetrada por mafias narcotraficantes en esa ciudad.

Grecia Quiroz deberá concluir el período para el que fue electo su esposo, 2024 a 2027.

PUEDES VER: EE.UU. dice que carteles mexicanos han puesto precio a la cabeza de los agentes migratorios

lr.pe

También mataron al líder de los productores de limón de Michoacán

En Michoacán operan bandas como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o La Nueva Familia Michoacana, designadas como grupos terroristas extranjeros por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrió días después de que el líder de los productores de limón de Michoacán, Bernardo Bravo, fuera asesinado a balazos.

Bravo había denunciado, en reiteradas ocasiones, extorsiones a su gremio. Días antes de su asesinato había solicitado seguridad para que jornaleros y productores trabajaran con tranquilidad.

Notas relacionadas
EE.UU. dice que carteles mexicanos han puesto precio a la cabeza de los agentes migratorios

EE.UU. dice que carteles mexicanos han puesto precio a la cabeza de los agentes migratorios

LEER MÁS
Inundaciones por lluvias torrenciales en México alcanza las 37 víctimas mortales y desata emergencia en varios estados

Inundaciones por lluvias torrenciales en México alcanza las 37 víctimas mortales y desata emergencia en varios estados

LEER MÁS
Claudia Sheinbaum busca acuerdo con EE.UU. para evitar arancel de 25% a camiones mexicanos

Claudia Sheinbaum busca acuerdo con EE.UU. para evitar arancel de 25% a camiones mexicanos

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

China revoluciona la industria marítima al completar su primer viaje en “autopista polar” que lo conecta con Europa

LEER MÁS
El país de América Latina que tiene territorio en 3 continentes y acceso a 3 océanos: su volcán es el más alto del mundo

El país de América Latina que tiene territorio en 3 continentes y acceso a 3 océanos: su volcán es el más alto del mundo

LEER MÁS
Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán que conquistó Nueva York y marcó la derrota más humillante de Trump en su propia ciudad

LEER MÁS
Presidentes latinoamericanos confirman su asistencia a la posesión de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia

Presidentes latinoamericanos confirman su asistencia a la posesión de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Mundo

Histórico triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York genera celebración de líderes mundiales

Excarcelan a la expresidenta boliviana Jeanine Áñez tras la anulación de su condena por intento de golpe de Estado

Inicia nuevo juicio contra Cristina Fernández por corrupción: la mayor causa en la historia judicial de Argentina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025