Viuda de Carlos Manzo, alcalde asesinado en México, lo sustituye en el cargo y acusa abandono del gobierno

Grecia Quiroz, viuda del fallecido alcalde Carlos Manzo, pronunció un discurso tras jurar como alcaldesa de Uruapan. | Foto: AFP

La viuda del alcalde de Uruapan, Grecia Quiroz, asumió como primera edil tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, la noche del 01 de noviembre de 2025, un crimen que conmocionó a todo México.

Manzo fue asesinado a balazos durante un evento público, a pesar de contar con protección oficial desde diciembre del año pasado, debido a la violencia persistente vinculada al narcotráfico en la región.

Viuda asegura que gobierno de Claudia Sheinbaum ignoró pedidos de su esposo

El asesinato del alcalde de Uruapan, una ciudad ubicada en Michoacán, provocó protestas en este estado asolado en los últimos años por la violencia ligada al narcotráfico.

Tras condenar el crimen, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un programa de seguridad para Michoacán, que incluye reforzar la presencia de efectivos federales en la zona y el impulso a labores de inteligencia.

Al asumir el cargo en sustitución, Grecia Quiroz aseguró que su esposo "pidió auxilio una y otra vez"; sin embargo, las autoridades federales jamás le hicieron caso.

"Escúchenlo bien y que se escuche fuerte: el legado de Carlos Manzo va a seguir, así hayan callado su voz. Esto seguirá y continuará", señaló Quiroz en un discurso en el congreso de Michoacán.

Manzo solía vestir un chaleco antibalas

La mujer se encontraba acompañada de otros diputados cercanos a su esposo, quienes cargaban una fotografía de Carlos Manzo y utilizaban sombreros similares a los que el funcionario utilizaba.

Carlos Manzo gobernó Uruapan desde septiembre de 2024 y solía patrullar las calles con chaleco antibalas. Él denunciaba constantemente la violencia perpetrada por mafias narcotraficantes en esa ciudad.

Grecia Quiroz deberá concluir el período para el que fue electo su esposo, 2024 a 2027.

También mataron al líder de los productores de limón de Michoacán

En Michoacán operan bandas como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o La Nueva Familia Michoacana, designadas como grupos terroristas extranjeros por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrió días después de que el líder de los productores de limón de Michoacán, Bernardo Bravo, fuera asesinado a balazos.

Bravo había denunciado, en reiteradas ocasiones, extorsiones a su gremio. Días antes de su asesinato había solicitado seguridad para que jornaleros y productores trabajaran con tranquilidad.