Claudia Sheinbaum lanza un 'plan nacional' para encarcelar a los abusadores sexuales en México

Hombre que acosó a Claudia Sheinbaum fue detenido por las autoridades. | Foto: AFP

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, presentó un plan para impulsar las denuncias y sancionar con penas de cárcel el abuso sexual, un delito que afecta a miles de mujeres al año, incluida la misma jefa de Estado.

Sheinbaum, doctora en ingeniería energética de 63 años, fue víctima de una agresión de carácter sexual por parte de un hombre durante una caminata por el centro histórico de la capital.

"La mujer debe tener un espacio de denuncia ágil", señala Sheinbaum

Mientras ella saludaba a simpatizantes, el agresor se le acercó por detrás, le pasó un brazo sobre el hombro, le tocó la cadera y el pecho con las manos, incluso intentó besarla en el cuello.

La mandataria mexicana no se había percatado inicialmente de lo ocurrido e incluso accedió a tomarse una fotografía con el acosador que fue detenido tras agredir a dos mujeres más.

Claudia Sheinbaum, que denunció al hombre por acoso sexual, pidió que estas conductas sean tipificadas como delitos y que la mujer tenga un espacio de denuncia que sea ágil y que permita que realmente se haga la justicia.

"Que esto que ocurrió sirva para que las mujeres no se sientan solas en una situación de acoso, de abuso. Para ello debe haber instituciones y un gobierno que las respalde", señaló.

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de la Mujer, informó que, en lo que va del año, se han registrado más de 25.000 denuncias de acoso sexual en México.

Endurecer las leyes

"Yo creo que a toda mujer en México alguna vez le ha pasado algo así. Yo no he conocido a ninguna que no haya sufrido algún tipo de acoso en el metro, en la calle, en el transporte, caminando a su casa, yendo a la tienda, a cualquier lugar", dice Yunué Valera de 23 años.

Sin embargo, muchas ni piensan en denunciar, temerosas de que las cuestionen o incapaces de identificar a sus agresores. "No te hacen caso", asegura Adriana Abelino, de 19 años, que vende comida frente a una estación del metro capitalino.

Diecinueve de los 32 estados que conforman el país contemplan estos delitos en sus códigos penales, pero en su mayoría las sanciones son poco precisas. Por ello, se buscará impulsar y homologar las leyes a nivel nacional, explicó Citlalli Hernández.

Ciudad de México tiene una de las legislaciones más avanzadas del país: tipificó el "acoso" para castigar cualquier conducta de índole sexual, incluso sin contacto físico, que cause un daño psicosocial a la víctima o vulnere su dignidad. Contempla penas de hasta 6 años de cárcel.

Te dicen que tienes la culpa

Dado que el abarrotado transporte público en zonas urbanas es uno de los espacios más vulnerables para las mujeres, varias ciudades, encabezadas por la capital, han creado vagones y otros espacios exclusivos para viajeras.

Pese a esto, muchas mexicanas reconocen elegir cuidadosamente sus ropas para protegerse. "Desde chiquita me pasaron cosas así, no uso vestidos en la calle por lo mismo, muchas veces la gente dice que tienes la culpa por cómo te vistes", lamenta Yunué Valera.

A Brenda Martínez, vendedora de café de 29 años, también le preocupa la cuestión del vestuario. "Todos los hombres lo ven como si estuviéramos provocándolos. No sé qué tienen en la mente", lamenta, temerosa de que su hija de 13 años se sume a la lista de víctimas.

Las reformas legislativas de la última década en Ciudad de México sirvieron para impulsar las denuncias, pero el enjuiciamiento y la sanción de los responsables no siempre ha seguido.

La periodista estadounidense Andrea Noel sufrió en 2016 una agresión que desató una oleada de indignación: un individuo le levantó el vestido para tirar de su ropa interior en la calle a plena luz del día.

Ante la inacción de la fiscalía, la comunicadora consiguió un video del momento y lanzó una campaña de denuncia para localizar a su agresor, pero esto sólo le acarreó más acosó y amenazas que la llevaron a abandonar México en 2017.