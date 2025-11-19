Claudia Sheinbaum rechaza amenaza de Donald Trump y descarta ataques de EE.UU. en México

Sheinbaum dijo que su gobierno tiene un acuerdo de colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad. | Foto: AFP

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, descartó un posible ataque de Estados Unidos en suelo mexicano contra cárteles de la droga, como sugirió su homólogo estadounidense, Donald Trump.

¿Lanzaría ataques en México para detener (el tráfico de) drogas? Está bien para mí. Lo que sea necesario para detener las drogas", fueron las palabras de Donald Trump que alertaron al gobierno mexicano.

Sheinbaum descarta ingreso de tropas estadounidenses

"No va a ocurrir", dijo Claudia Sheinbaum durante su rueda de prensa matutina. La mandataria recordó que, en varias ocasiones, su gobierno ha rechazado la presencia de tropas estadounidenses, incluso en llamadas telefónicas con Trump.

"Nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero, y hay colaboración y hay coordinación, pero ni hay subordinación, ni podemos permitir una intervención", sostuvo la presidente.

"La última vez que Estados Unidos vino a México con una intervención se llevó la mitad del territorio", añadió la mandataria en referencia al conflicto armado entre los dos países entre 1846 y 1848.

México tiene un acuerdo con EE.UU. en materia de seguridad

Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno mantiene un acuerdo de colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, en el que "queda muy claro el respeto a la soberanía" de México.

Los amagos de Donald Trump ocurren tras varios ataques estadounidenses contra lanchas presuntamente cargadas de droga en el Pacífico y el Caribe.

El gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene negociaciones con la administración de Donald Trump para evitar la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas.