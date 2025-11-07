Gobierno del Perú invitó a Carlos Zamora, embajador de Cuba, a retirarse del país

El gobierno de José Jerí solicitó la salida del país de Carlos Zamora, embajador de Cuba. Según un comunicado difundido por la Cancillería, Zamora sostuvo una reunión con el viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri, en la que ambos repasaron la gestión del diplomático en el Perú. Tras ese encuentro, la Cancillería decidió poner fin a las funciones del representante cubano. El comunicado precisa que Zamora ya abandonó el territorio nacional.

Carlos Zamora, conocido por algunos como “El Gallo”, asumió el cargo en 2019. Su trayectoria en el servicio exterior es amplia: antes de llegar al Perú, fue embajador en Ecuador, Brasil, El Salvador y Bolivia.

Desde hace varios años, distintos sectores del Congreso han cuestionado al diplomático cubano, acusándolo de promover manifestaciones contra autoridades nacionales. En 2022, fue señalado nuevamente luego de sostener una reunión con el entonces ministro del Interior, Willy Huerta.

En 2023, Rosselli Amuruz (Avanza País) solicitó que Zamora y su esposa fueran declarados personas non gratas por presuntamente participar en la organización de “actos vandálicos planeados desde el exterior”. En declaraciones recientes, José Cueto (Honor y Democracia) consideró “positivo” el retiro del embajador.