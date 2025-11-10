Embajador de Cuba rechaza injerencia en asuntos internos del Perú tras su retiro del país

El excanciller de Cuba en el Perú, Carlos Zamora, conocido como "El Gallo", envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, en el que le agradeció por su estadía en el territorio peruano tras haber culminado sus funciones el pasado 28 de octubre. Sin embargo, en su misiva, Zamora rechazó haber tenido injerencia en los asuntos internos del país durante el ejercicio de sus funciones.

"(Canciller) Le ratifico que nuestra labor diplomática se ha basado, de manera rigurosa, en los principios de respeto a la soberanía de los Estados y de no injerencia en sus asuntos internos, ambos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, así como en la observancia de las normal del derecho internacional y de lo dispuesto en la Convención de Viena obre Relaciones Diplomáticas de 1961", expresó Zamora en su carta del 30 de octubre, quien a su vez, informó que abandonaría el Perú el 6 de noviembre.

En esa misma línea, el representante cubano en el Perú reiteró que su "compromiso irrestricto con la construcción y defensa de la unidad de América Latina y el Caribe, bajo el principio del respeto a las diferencias entre nuestros Estados y sus respectivos ordenamientos internos".

El último 7 de noviembre, a través de un comunicado, la Cancillería peruana informó que, el 28 de octubre, el vicecanciller de Relaciones Exteriores, Félix Denegri, convocó a Zamora a una reunión "a fin de dialogar respecto a la actividades desarrolladas durante su gestión en el Perú". Luego de ello, a raíz de lo conversado, se le comunicó a 'El Gallo' terminó sus funciones y dejó el país de forma definitiva".

La noticia comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores se produjo el mismo día que se notificó sobre el pedido del salvoconducto para la excongresista Betssy Chávez, quien se asiló en la Embajada de México en medio de un proceso judicial por su intento de golpe de Estado en 2022.