Bono de Guerra información de HOY, 17 de noviembre: pago para pensionados, fechas oficiales y aumentos confirmados vía Sistema Patria

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Gobierno de Venezuela, bajo la administración de Nicolás Maduro, alista una nueva jornada de entrega del Bono de Guerra correspondiente a noviembre de 2025. Este beneficio económico, distribuido por medio del Sistema Patria, está destinado a tres grupos poblacionales específicos, con el objetivo de ofrecer apoyo financiero ante la coyuntura económica que atraviesa el país.

A continuación, te presentamos la información más reciente sobre los montos asignados, el calendario oficial de pagos y los requisitos que deben cumplir quienes deseen recibir este subsidio estatal.

TE RECOMENDAMOS LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Bono de Guerra, noviembre 2025: ¿en qué fecha llegó el pago vía Sistema Patria?

El Bono de Guerra de noviembre 2025 ya está siendo otorgado. Tal como ocurre cada mes, este subsidio es depositado a los tres sectores establecidos por el Gobierno, siguiendo el calendario regular de pagos. Sigue a través de este cronograma cómo se desarrollo el desembolso del mes:

Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: viernes 14 de noviembre (con Cestaticket)

viernes 14 de noviembre (con Cestaticket) Bono de Guerra para jubilados: lunes 17 de noviembre (sin Cestaticket)

lunes 17 de noviembre (sin Cestaticket) Bono de Guerra para pensionados: viernes 21 de noviembre.

Anuncio del Bono de Guerra de noviembre 2025 para trabajadores públicos. Foto: Canal Patria Digital

¿De cuánto es el Bono de Guerra de noviembre 2025 en Venezuela?

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, autorizó un ajuste en las cantidades asignadas al Bono de Guerra Económica, distribuido mediante el Sistema Patria. Este incremento aplica a los tres sectores que reciben el apoyo cada mes y responde al sistema de indexación que continúa vigente. A continuación, se detallan los nuevos montos correspondientes a noviembre de 2025:

Trabajadores públicos: recibieron 28.080 bolívares o 120 dólares indexados (más 4.680 bolívares de bonificación de fin de año)

recibieron 28.080 bolívares o 120 dólares indexados (más 4.680 bolívares de bonificación de fin de año) Jubilados: recibirán 112 dólares indexados

recibirán 112 dólares indexados Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".