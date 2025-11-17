Bonos Activos últimas noticias de HOY, 17 de noviembre: Bono de Guerra Económica en Venezuela y próximos pagos de Sistema Patria con aumento

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de noviembre 2025. Foto: composición LR/Medium

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de noviembre 2025. Foto: composición LR/Medium

El Ejecutivo nacional, bajo la dirección de Nicolás Maduro, continúa la entrega de los bonos correspondientes a noviembre de 2025 a través del Sistema Patria. Estas ayudas económicas, distribuidas según un cronograma oficial, tienen como propósito ofrecer alivio financiero frente al impacto de la inflación en los sectores más vulnerables, motivo por el cual los montos fueron actualizados recientemente.

Actualmente, se está realizando el pago del Bono de Guerra para los trabajadores públicos, y posteriormente se continuará con la asignación del mismo subsidio para jubilados y pensionados de Venezuela.

Bono noviembre 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?

Desde el viernes 14 de noviembre de 2025 comenzó la distribución del Bono de Guerra para trabajadores públicos, según lo informado por el Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la plataforma X (anteriormente Twitter).

En esta oportunidad, el beneficio entregado fue de 28.080 bolívares, equivalente a cerca de 120 dólares, calculado con base en la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono de Guerra de noviembre 2025 para trabajadores públicos. Foto: Canal Patria Digital

¿Qué bonos de noviembre 2025 llegarán vía Sistema Patria?

Durante los próximos días, la administración de Nicolás Maduro dará inicio a la entrega de los siguientes bonos del mes de noviembre de 2025, utilizando como canal la plataforma del Sistema Patria:

Bono de Guerra para jubilados

Bono de Guerra para pensionados

¿Qué pasos debo para cobrar los bonos de noviembre 2025 en Patria?