HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Datos LR

Bonos Activos últimas noticias de HOY, 17 de noviembre: Bono de Guerra Económica en Venezuela y próximos pagos de Sistema Patria con aumento

El Sistema Patria continúa con la distribución de los pagos correspondiente a este mes. Actualmente, se está ejecutando la entrega del Bono de Guerra de noviembre 2025 para trabajadores públicos y terminará con el desembolso para pensionados del IVSS.

Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de noviembre 2025. Foto: composición LR/Medium
Hay varios Bonos Patria que están activos en estos días de noviembre 2025. Foto: composición LR/Medium

El Ejecutivo nacional, bajo la dirección de Nicolás Maduro, continúa la entrega de los bonos correspondientes a noviembre de 2025 a través del Sistema Patria. Estas ayudas económicas, distribuidas según un cronograma oficial, tienen como propósito ofrecer alivio financiero frente al impacto de la inflación en los sectores más vulnerables, motivo por el cual los montos fueron actualizados recientemente.

Actualmente, se está realizando el pago del Bono de Guerra para los trabajadores públicos, y posteriormente se continuará con la asignación del mismo subsidio para jubilados y pensionados de Venezuela.

TE RECOMENDAMOS

LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Bonos Activos lo que se sabe de HOY: Bono Único Familiar y próximos pagos con aumento del Sistema Patria en Venezuela

lr.pe

Bono noviembre 2025: ¿qué pago cayó vía Sistema Patria?

Desde el viernes 14 de noviembre de 2025 comenzó la distribución del Bono de Guerra para trabajadores públicos, según lo informado por el Canal Patria Digital en Telegram y la cuenta Bonos Protectores Social al Pueblo en la plataforma X (anteriormente Twitter).

En esta oportunidad, el beneficio entregado fue de 28.080 bolívares, equivalente a cerca de 120 dólares, calculado con base en la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Anuncio del Bono de Guerra de noviembre 2025 para trabajadores públicos. Foto: Canal Patria Digital

Anuncio del Bono de Guerra de noviembre 2025 para trabajadores públicos. Foto: Canal Patria Digital

¿Qué bonos de noviembre 2025 llegarán vía Sistema Patria?

Durante los próximos días, la administración de Nicolás Maduro dará inicio a la entrega de los siguientes bonos del mes de noviembre de 2025, utilizando como canal la plataforma del Sistema Patria:

  • Bono de Guerra para jubilados
  • Bono de Guerra para pensionados

¿Qué pasos debo para cobrar los bonos de noviembre 2025 en Patria?

  1. Inicia sesión en la Plataforma Patria.
  2. Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos".
  3. Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  4. Presiona "Continuar" y luego "Aceptar".
  5. El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!
Notas relacionadas
Donald Trump no descarta dialogar con Nicolás Maduro en medio de la presión militar en el Caribe: “Ellos quieren hablar”

Donald Trump no descarta dialogar con Nicolás Maduro en medio de la presión militar en el Caribe: “Ellos quieren hablar”

LEER MÁS
EE. UU. designará al Cartel de los Soles, presuntamente liderado por Nicolás Maduro, como organización terrorista extranjera

EE. UU. designará al Cartel de los Soles, presuntamente liderado por Nicolás Maduro, como organización terrorista extranjera

LEER MÁS
EE.UU. mata a 4 personas en nuevo ataque a presunta narcolancha en el Caribe: cifra total aumenta a casi 80 muertos

EE.UU. mata a 4 personas en nuevo ataque a presunta narcolancha en el Caribe: cifra total aumenta a casi 80 muertos

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

¿Cómo saber mi número de expediente judicial en Perú?

LEER MÁS
¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

¿Cómo eliminar las moscas de mi casa sin insecticida? Estos son los trucos caseros más efectivos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
15 Frases para celebrar el Día de la Educación Primaria en el Perú: celebra con palabras llenas de amor y respeto

15 Frases para celebrar el Día de la Educación Primaria en el Perú: celebra con palabras llenas de amor y respeto

LEER MÁS
Paro de transportistas en Lima y Callao provoca desde marchas hasta clases virtuales en 14 distritos

Paro de transportistas en Lima y Callao provoca desde marchas hasta clases virtuales en 14 distritos

LEER MÁS
Día del Soltero hoy, 11 de noviembre de 2025: frases divertidas y curiosidades de una celebración que gana popularidad cada año

Día del Soltero hoy, 11 de noviembre de 2025: frases divertidas y curiosidades de una celebración que gana popularidad cada año

LEER MÁS
Frases para celebrar el Día de la Educación Primaria en el Perú: los mejores mensajes

Frases para celebrar el Día de la Educación Primaria en el Perú: los mejores mensajes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Datos LR

15 Frases para celebrar el Día de la Educación Primaria en el Perú: celebra con palabras llenas de amor y respeto

Paro de transportistas en Lima y Callao provoca desde marchas hasta clases virtuales en 14 distritos

Día del Soltero hoy, 11 de noviembre de 2025: frases divertidas y curiosidades de una celebración que gana popularidad cada año

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025