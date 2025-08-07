HOY

El jefe del Ejército israelí reafirma la ofensiva contra Hamas: "Luchamos por la vida de nuestros rehenes y su derrota"

Zamir enfatizó que las Fuerzas de Defensa de Israel están listas para desmantelar amenazas y garantizar la seguridad a largo plazo. Esto se produce en un contexto de tensión con el primer ministro Netanyahu.

Eyal Zamir, jefe del Ejercito de Israel se pronuncia tras las declaraciones de Netanyahu en su plan de dominar la Franja de Gaza. Foto: Composición LR/X

El Jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, General Eyal Zamir, sostuvo este jueves que la operación "Carros de Gedeón" se acercaba al final en la ofensiva israelí en Gaza tras llegar a su objetivo, la cual inició a mediados de mayo. Recalcó la disposición de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a fin de asegurar las fronteras de Israel y disuadir las amenazas. "No habrá más contención. Desmantelaremos las amenazas desde su inicio y continuaremos hasta que se alcance nuestros objetivos", señaló.

Tras las declaraciones de Zamir se dan luego de la creciente tensión entre el Ejército israelí y el primer ministro Netanyahu, quien ha propuesto tomar el control total de Gaza. Esta medida ha generado divisiones internas, ya que el Ejército rechaza la propuesta. Ante ello, Zamir destacó que se ha cumplido e incluso "superado los objetivos de la operación", y continuarán actuando para garantizar la seguridad a largo plazo. Su declaración se dio a conocer en una evaluación de seguridad matutina con la alta diligencia militar, según comunicó el Ejército israelí.

Trump habría aprobado ataque de Netanyahu contra Hamás tras anunciar intención de ocupar toda Gaza, según medios israelíes

lr.pe

Tensión entre el Ejército israelí y Netanyahu por Gaza

El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, en su mensaje del jueves defendió el derecho de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a expresar su opinión, incluso si estas difiera de las posiciones políticas. Zamir subrayó que la cultura de desacuerdo es una parte esencial de la historia de Israel y un componente vital de la organización de las FDI. "Seguiremos expresando nuestras posiciones sin miedo, de manera sustancial, independiente y profesional", aseguró el jefe militar.

Sus declaraciones se produjeron horas antes de una reunión clave del gabinete de seguridad, donde se discutirán los planes de ocupación total de Gaza. Fuentes cercanas a la Oficina del Primer Ministro han señalado que, si Zamir se opone al plan de ocupación, podría presentar su renuncia. Este enfrentamiento refleja los crecientes choques entre el liderazgo militar y político de Israel, que han aumentado en los últimos días.

Netanyahu convoca al gabinete para discutir sus planes de dominar Gaza

Este jueves el gabinete de seguridad de Israel se reunirán para discutir una posible expansión de las operaciones militares israelí en Gaza. Si la medida se produce, pese a la oposición de muchos en Israel, incluidas las familias de los rehenes que permanecen en cautiverio de Hamás.

En ese marco, el martes, luego de una reunión de tres horas entre Netanyahu y el líder del Ejército Israelí, Eyal Zamir, señaló que "las FDI están preparadas para implementar cualquier decisión tomada por el gabinete político y de seguridad. Ante ello, Zamir reafirmó el compromiso del Ejército con sus objetivos fundamentales: "Tenemos la intensión de derrotar y colapsar a Hamás. Continuaremos actuando con nuestros rehenes en mente, y haremos todo para traerlos a casa.

