LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Economía

EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos agrícolas peruanos, anuncia ministra Mera

Estados Unidos liberó del arancel recíproco a más de 100 productos peruanos, un impulso directo para las agroexportaciones y la competitividad del sector.

Aranceles libres a productos peruanos representa un 24% de las exportaciones a EE.UU. en 2024
Aranceles libres a productos peruanos representa un 24% de las exportaciones a EE.UU. en 2024 | Foto: MINCETUR

Estados Unidos anunció una ampliación de productos que podrán ingresar libres de arancel a su mercado, una noticia clave para las agroexportaciones Perú. Según informó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, más de 200 nuevos productos fueron incluidos en la lista, y alrededor de 100 pertenecen al portafolio agrícola peruano.

La medida, aprobada mediante Orden Ejecutiva, marca un cambio importante en la relación arancel Estados Unidos Perú, favoreciendo a productores y exportadores que envían al mercado estadounidense.

Qué productos peruanos ingresarán sin arancel a Estados Unidos

Entre los bienes beneficiados destacan palta, café, cacao, mangos, jengibre, limones, naranjas y jugos de fruta natural. Solo en 2024, estos productos generaron US$1.200 millones en exportaciones a Estados Unidos, lo que representó el 24% de todos los envíos peruanos a ese mercado.

La ministra resaltó que el jugo de fruta es uno de los productos con mayor potencial debido a su valor agregado, parte de la estrategia por diversificar la oferta exportadora más allá del producto fresco.

Con esta ampliación, cerca del 50% del valor exportado por Perú a Estados Unidos queda libre del arancel recíproco, lo que devuelve competitividad a los productores nacionales.

Impacto de los aranceles y desempeño del 2025

Pese a la aplicación del arancel recíproco del 10% por parte de Estados Unidos, las exportaciones peruanas crecieron entre enero y setiembre de 2025. En ese periodo sumaron US$6.708 millones, un aumento de 8,2% frente al mismo lapso del año anterior.

Mera explicó que este arancel “no se puso solamente a Perú; es el arancel básico que se ha puesto al mundo”, por lo que la medida no generó una desventaja específica.

Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones no tradicionales, especialmente de las agroexportaciones Perú, que representan más del 40% de lo enviado a ese mercado.

Empleo y desarrollo regional

El sector exportador genera alrededor de un millón de empleos directos, y cerca de tres millones de empleos indirectos, según la ministra. La mayor parte del impacto se concentra en regiones: más del 80% de las agroexportaciones nacionales provienen del interior del país.

Mera señaló que esta medida se alinea con las políticas del Gobierno del presidente José Jerí para impulsar el crecimiento inclusivo en coordinación con productores, transportistas y actores de la cadena exportadora.

El Perú estima cerrar el año con US$85.000 millones en exportaciones totales, impulsado por un mejor desempeño agroexportador, la recuperación del sector pesquero y una oferta creciente de productos con valor agregado.

