Los bombardeos israelíes se reanudaron este sábado en el norte y sur de la Franja de Gaza, según fuentes palestinas. La agencia Wafa de Palestina, detalló que la artillería atacó sectores del barrio de Shujaiya y que un dron disparó sobre la zona este del campo de refugiados de Yabalia. En el sur, buques de la armada israelí abrieron fuego hacia la costa de Rafah. Estos ataques, según Wafa, no causaron víctimas mortales.

Las autoridades de Gaza denunciaron que, pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre, Israel lo ha violado casi 300 veces. La tregua fue acordada con mediación de Egipto y Qatar, y se esperaba que permitiera la entrada de ayuda humanitaria y el repliegue de tropas israelíes a la denominada “línea amarilla”.

¿Cuántos palestinos han sido reportados como muertos y heridos desde la entrada en vigor de la tregua en Gaza?

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que, desde la entrada en vigor de la tregua, 261 palestinos han muerto y 632 han resultado heridos. Estas cifras incluyen tanto a civiles como a combatientes y se basan en registros oficiales del Gobierno local. La mayoría de las víctimas pertenecen a mujeres y niños, según los informes oficiales.

Organizaciones internacionales han documentado violaciones del alto el fuego, incluyendo bombardeos, disparos y ataques en zonas residenciales. La ONU y agencias de derechos humanos han señalado que la continuidad de estas agresiones limita la efectividad de la tregua, afectando el acceso de la población a asistencia humanitaria y servicios básicos.

¿Qué efectos tuvieron las fuertes lluvias recientes sobre la población y los campamentos en Gaza?

Las lluvias que afectaron la Franja provocaron inundaciones en varios campamentos de desplazados, obligando a cientos de familias a abandonar sus tiendas de campaña y pasar la noche a la intemperie. Las autoridades locales reportaron daños en carpas, equipos de cocina y provisiones básicas.

La Defensa Civil palestina indicó que las zonas más afectadas incluyen los campamentos de Al Shati y Nuseirat, así como barrios de Shujaiya, Tunel y Al Yarmouk. La emergencia climática se suma a la crisis humanitaria generada por los ataques y limita la capacidad de los equipos de rescate para atender a quienes permanecen atrapados bajo los escombros.

¿Quienes participaron en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás?

El alto el fuego se formalizó el 10 de octubre tras negociaciones mediadas por Egipto y Qatar, con supervisión de representantes de la ONU y Estados Unidos. Los acuerdos establecieron un repliegue de tropas israelíes a la “línea amarilla”, entrega de rehenes y la apertura de corredores humanitarios para alimentos, medicinas y combustible.

Hamás y las autoridades de Gaza han denunciado reiteradas violaciones, incluyendo restricciones al suministro de materiales esenciales y ataques selectivos en zonas residenciales. Egipto y Qatar continúan participando en la supervisión de la tregua, mientras que organismos internacionales han instado a ambas partes a cumplir estrictamente los términos establecidos.