HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes
Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     Visa a EE.UU. podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad y diabetes     
Mundo

Israel vuelve a bombardear Gaza pese al alto el fuego que, según Palestina, ha roto casi 300 veces desde octubre

Los bombardeos y las fuertes lluvias inundan miles de tiendas de campaña, dañan decenas de campamentos y dejan a gran parte de Gaza sin refugio.

Bombardeos israelíes dejan barrios y campamentos dañados, con civiles desplazados. Foto: AFP
Bombardeos israelíes dejan barrios y campamentos dañados, con civiles desplazados. Foto: AFP

Los bombardeos israelíes se reanudaron este sábado en el norte y sur de la Franja de Gaza, según fuentes palestinas. La agencia Wafa de Palestina, detalló que la artillería atacó sectores del barrio de Shujaiya y que un dron disparó sobre la zona este del campo de refugiados de Yabalia. En el sur, buques de la armada israelí abrieron fuego hacia la costa de Rafah. Estos ataques, según Wafa, no causaron víctimas mortales.

Las autoridades de Gaza denunciaron que, pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre, Israel lo ha violado casi 300 veces. La tregua fue acordada con mediación de Egipto y Qatar, y se esperaba que permitiera la entrada de ayuda humanitaria y el repliegue de tropas israelíes a la denominada “línea amarilla”.

TE RECOMENDAMOS

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Donald Trump advierte al régimen de Nicolás Maduro que ya tomó una decisión sobre Venezuela

lr.pe

¿Cuántos palestinos han sido reportados como muertos y heridos desde la entrada en vigor de la tregua en Gaza?

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que, desde la entrada en vigor de la tregua, 261 palestinos han muerto y 632 han resultado heridos. Estas cifras incluyen tanto a civiles como a combatientes y se basan en registros oficiales del Gobierno local. La mayoría de las víctimas pertenecen a mujeres y niños, según los informes oficiales.

Organizaciones internacionales han documentado violaciones del alto el fuego, incluyendo bombardeos, disparos y ataques en zonas residenciales. La ONU y agencias de derechos humanos han señalado que la continuidad de estas agresiones limita la efectividad de la tregua, afectando el acceso de la población a asistencia humanitaria y servicios básicos.

PUEDES VER: La BBC pide disculpas a Trump por documental 'engañoso' sobre el asalto al Capitolio, pero se niega a pagar una compensación

lr.pe

¿Qué efectos tuvieron las fuertes lluvias recientes sobre la población y los campamentos en Gaza?

Las lluvias que afectaron la Franja provocaron inundaciones en varios campamentos de desplazados, obligando a cientos de familias a abandonar sus tiendas de campaña y pasar la noche a la intemperie. Las autoridades locales reportaron daños en carpas, equipos de cocina y provisiones básicas.

La Defensa Civil palestina indicó que las zonas más afectadas incluyen los campamentos de Al Shati y Nuseirat, así como barrios de Shujaiya, Tunel y Al Yarmouk. La emergencia climática se suma a la crisis humanitaria generada por los ataques y limita la capacidad de los equipos de rescate para atender a quienes permanecen atrapados bajo los escombros.

PUEDES VER: Trump fue informado sobre opciones de operaciones militares en Venezuela mientras Maduro le pide la paz: "¡Yes, peace!"

lr.pe

¿Quienes participaron en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás?

El alto el fuego se formalizó el 10 de octubre tras negociaciones mediadas por Egipto y Qatar, con supervisión de representantes de la ONU y Estados Unidos. Los acuerdos establecieron un repliegue de tropas israelíes a la “línea amarilla”, entrega de rehenes y la apertura de corredores humanitarios para alimentos, medicinas y combustible.

Hamás y las autoridades de Gaza han denunciado reiteradas violaciones, incluyendo restricciones al suministro de materiales esenciales y ataques selectivos en zonas residenciales. Egipto y Qatar continúan participando en la supervisión de la tregua, mientras que organismos internacionales han instado a ambas partes a cumplir estrictamente los términos establecidos.

Notas relacionadas
Israel anuncia que abre paso fronterizo en Gaza para permitir la entrada permanente de ayuda humanitaria

Israel anuncia que abre paso fronterizo en Gaza para permitir la entrada permanente de ayuda humanitaria

LEER MÁS
Israel confirma que el cuerpo del rehén entregado por Hamás es del argentino Lior Rudaeff, muerto hace más de dos años

Israel confirma que el cuerpo del rehén entregado por Hamás es del argentino Lior Rudaeff, muerto hace más de dos años

LEER MÁS
Turquía emite órdenes de arresto por “genocidio” contra Benjamín Netanyahu y 37 funcionarios israelíes en Gaza

Turquía emite órdenes de arresto por “genocidio” contra Benjamín Netanyahu y 37 funcionarios israelíes en Gaza

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

DEA volverá a operar en Bolivia: Rodrigo Paz reabre las puertas a agencia estadounidense para luchar contra el narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Donald Trump advierte al régimen de Nicolás Maduro que ya tomó una decisión sobre Venezuela

Donald Trump advierte al régimen de Nicolás Maduro que ya tomó una decisión sobre Venezuela

LEER MÁS
El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

El país de América Latina con la mayor producción de oro: superó a Brasil y Perú con 130 toneladas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Mundo

Ministro del Interior de Colombia aclara que Petro no ordenó suspender cooperación con Estados Unidos

Referéndum y consulta popular en Ecuador EN VIVO: sigue las últimas noticias antes de las votaciones 2025

Elecciones en Chile 2025 EN VIVO: candidatos, encuestas y últimas noticias de cara a la histórica votación del 16 de noviembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025