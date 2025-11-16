Resultados Servel 2025: LINK oficial para revisar el conteo de votos de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias en Chile

Servel comenzará con el conteo de votos luego de cerrarse las mesas electorales en su totalidad. | Composición LR

El Servicio Electoral de Chile (Servel) compartió, a través de su plataforma oficial, un enlace donde eventualmente subirá los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre. Hasta el momento, la página solo se mantiene con el número de mesas instaladas. Mientras que el conteo de votos comenzará momentos después de cerrarse las urnas en su totalidad.

En estos comicios, los chilenos escogen al sucesor de Gabriel Boric entre Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

¿Cómo ver los resultados de las elecciones en Chile 2025? LINK

Servel puso a disposición el enlace oficial donde publicará, luego de cerrarse las mesas de votación, los primeros resultados y actualizaciones sobre quién va ganando en las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile este 16 de noviembre. Para acceder a esta página, los usuarios deben acceder al siguiente link: CLIC AQUÍ.

Al ingresar a la plataforma, se mostrarán pestañas donde podrán consultar los resultados para ver quién resultó como presidente, quienes como diputados y senadores, según corresponda. Asimismo, Servel ofrece las opciones para consultar cómo se votó tanto a nivel nacional como en el extranjero.

Cabe resaltar que, en Chile, las últimas mesas de votación se cerrarán a las 6.00 p. m., hora local.

Plataforma de consulta de Servel para los resultados de las elecciones en Chile 2025. Foto: captura de pantalla

¿Qué se vota en las Elecciones Chile 2025?

Más de 15 millones de chilenos se reúnen este 16 de noviembre en las urnas debido a que deberán elegir al nuevo presidente de la República entre ocho propuestas. Sin embargo, este no es el único motivo al que los ciudadanos acuden al llamado, ya que, en los 28 distritos del país, también deben elegir a 155 diputados.

Además, en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén, los votantes deberán realizar una elección parcial del Senado; es decir, a 1 de las 125 candidaturas al cargo.