Mundo

Elecciones en Chile 2025: hasta qué hora se puede ir a votar para elegir al próximo presidente y los diputados

En estas elecciones presidenciales la norma asegura que todos los electores que lleguen a tiempo puedan ejercer su derecho al voto, incluso si el cierre se retrasa por la afluencia.

Los ciudadanos chilenos fueron a votar a partir de las 8:00 am. Foto: T13
Los ciudadanos chilenos fueron a votar a partir de las 8:00 am. Foto: T13

Las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 se desarrollan en todo Chile, mientras millones de personas acuden a las urnas para decidir al próximo Presidente de la República, además de elegir diputados y senadores en las regiones correspondientes. Como en cada proceso electoral, una de las dudas más frecuentes entre los votantes es hasta qué hora se puede ir a votar.

Para evitar confusiones, el Servicio Electoral (Servel) recordó el horario oficial de funcionamiento de las mesas y la norma que regula el cierre de la jornada electoral.

¿A qué hora cierran las mesas de votación este 16 de noviembre?

Las mesas receptoras de sufragios abrieron a las 8:00 de la mañana y, según la ley, deben cerrar a las 18:00 horas. Sin embargo, este horario tiene una condición: si hay personas haciendo fila antes de las 18:00, la mesa no puede cerrar. Es decir, todos los electores que llegaron a tiempo tendrán garantizado su derecho a votar, aunque el proceso se extienda algunos minutos u horas más.

Esta regla permite que nadie quede fuera del proceso por la alta afluencia o por eventuales demoras en el ingreso a los locales.

¿Qué ocurre si no voto en las elecciones presidenciales?

El Congreso Nacional despachó la norma que repone la multa por no votar en los comicios, por lo que se fijó sanciones que van desde 0,5 a 1,5 unidades tributarias mensuales (UTM), es decir, entre 34.632 y 103.897 pesos, según determine el Juzgado de Policía Local.

La sanción por no votar se aplicará a todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral que no justifiquen su ausencia. Según la ley electoral chilena, las únicas excusas para no votar válidas son:

  • Enfermedad o condición médica certificada.
  • Estar fuera del país o a más de 200 kilómetros del local de votación.
  • Cumplir funciones asignadas por la Ley N° 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios.
  • Discapacidad certificada según la Ley 20.422.
  • Impedimentos graves, como estar privado de libertad.

¿Dónde me toca votar en las elecciones?

Para saber dónde te corresponde votar en las elecciones de Chile, debes ingresar a la web oficial del Servicio Electoral (Servel): consulta.servel.cl. Los chilenos y chilenas pueden emitir su voto con la cédula de identidad física y el pasaporte, ya sean vigentes o vencidos (tiempo de un año).

