Mundo

Cómo se eligen diputados y senadores en las elecciones parlamentarias de Chile 2025: claves del sistema electoral

El 16 de noviembre Chile elegirá 155 diputados y 23 senadores. Conoce cómo se asignan los cargos y funciona el sistema electoral.

Conoce cómo se elegirán diputados y senadores en las elecciones de Chile 2025. Foto: EFE
Conoce cómo se elegirán diputados y senadores en las elecciones de Chile 2025. Foto: EFE

Los ciudadanos de Chile acudirán a las urnas para participar en las elecciones parlamentarias de 2025, el próximo 16 de noviembre. En estos comicios se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados y una parte del Senado, mientras que los comicios presidenciales se realizan de manera paralela. La composición del Congreso resultante definirá la distribución de los cargos para los próximos años.

Para estas elecciones se han inscrito 1.096 candidatos a diputados y 125 a senadores. Los postulantes se distribuyen en cinco listas conformadas por múltiples partidos políticos, seis partidos que participan sin pacto y una decena de independientes que se presentan sin afiliación a ningún partido ni respaldo de colectividad política.

¿Cuándo son las elecciones en Chile 2025 y se vota para elegir al nuevo presidente y sucesor de Gabriel Boric?

lr.pe

¿Cómo se eligen a los diputados y senadores?

Las elecciones parlamentarias de Chile se realizan mediante el método D’Hondt, un sistema proporcional que distribuye los cargos según la votación obtenida por las listas electorales. La votación es de lista abierta, lo que permite que cada elector marque a su propio candidato y no necesariamente a toda la lista. Los candidatos con mayor votación individual pueden arrastrar a otros miembros de su lista con menor votación, una característica que ha permitido que, en elecciones anteriores, candidatos con menos del 1% de votos individuales obtengan un cargo.

Para la Cámara de Diputados, el territorio nacional se divide en 28 distritos. Cada distrito elige una cantidad de cargos determinada por la densidad territorial: algunos eligen tres diputados, mientras que otros pueden elegir hasta ocho. En la elección senatorial, el país se divide en 16 circunscripciones, donde se eligen entre dos y cinco senadores dependiendo de la región.

¿Cómo van las encuestas presidenciales en Chile 2025? Estas son las predicciones para la primera vuelta

lr.pe

¿Cuáles son las regiones que eligen senadores?

Este año, las circunscripciones que deben renovar a sus senadores son Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aisén. El Senado tiene un período de permanencia de ocho años, por lo que su renovación es parcial y se realiza diferenciada por región.

Los diputados, en cambio, cumplen un período de cuatro años y pueden presentarse a elecciones consecutivas para mantener su cargo, mientras que los senadores pueden postularse en elecciones cada ocho años según los límites establecidos por la ley.

Nueva York elige a su alcalde: candidato socialista Zohran Mamdani lidera la intención de voto

lr.pe

¿Cuáles son los candidatos independientes fuera de pacto?

Dentro de las boletas de votación, los electores encontrarán candidatos agrupados en listas de partidos, algunos de ellos con afiliación política, conocidos como independientes dentro de pacto, que poseen algún respaldo programático o ideológico de un partido. Otros postulantes no tienen militancia ni respaldo de ningún sector político y se conocen como independientes fuera de pacto.

Estos independientes fuera de pacto compiten de manera totalmente autónoma, sin apoyo de partidos ni logos en la boleta, y suelen aparecer al final de las listas. Se diferencian de los candidatos que sí cuentan con respaldo de partidos o subpactos, ya que no tienen ningún compromiso programático con colectividades legales.

