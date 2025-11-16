Elecciones Chile 2025: estos son resultados preliminares del voto extranjero en 7 países
Los primeros conteos muestran a Jeannette Jara liderando en Oceanía y Asia, con destacados resultados en Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur, donde se impone sobre sus contrincantes.
La jornada electoral en Chile avanza mientras miles de chilenos residentes en el extranjero ya comenzaron a emitir su voto en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. Con mesas abiertas en 64 países y más de 160 mil electores habilitados, los primeros conteos preliminares muestran una tendencia clara en varias zonas del mundo: la candidata oficialista Jeannette Jara se impone en Oceanía y buena parte de Asia, mientras que en otros países la oposición obtiene mejores resultados.
Estos cómputos corresponden a datos provisionales y no oficiales, reportados por los primeros locales de votación que cerraron debido a la diferencia horaria con Chile.
Jara obtiene la ventaja en Nueva Zelanda
En las ciudades de Auckland y Wellington, donde se instalaron dos locales de votación, Jeannette Jara lidera los resultados preliminares con una distancia considerable respecto a sus competidores, según informó el medio T13.
Resultados en Nueva Zelanda:
- Jeannette Jara: 653 votos (55,1%)
- Johannes Kaiser: 166 votos (14%)
- José Antonio Kast: 123 votos (10,3%)
- Evelyn Matthei: 112 votos (9,45%)
- Franco Parisi: 83 votos (7%)
- Harold Mayne-Nicholls: 27 votos
- Marco Enríquez-Ominami: 11 votos
- Eduardo Artés: 9 votos
Australia: el oficialismo también lidera los primeros conteos
En Sídney, Melbourne, Canberra y Brisbane, la tendencia vuelve a favorecer a Jara.
Melbourne:
- Jara: 866
- Kaiser: 208
- Matthei: 185
- Kast: 138
Brisbane:
- Jara: 333
- Matthei: 139
- Kast: 96
- Kaiser: 82
Japón y Corea del Sur: ventaja para Jara
En ambos países asiáticos, los primeros resultados también muestran una preferencia mayoritaria por la candidata oficialista.
Japón:
- Jara: 104
- Matthei: 40
- Kaiser: 29
- Kast: 25
- Parisi: 13
Corea del Sur:
- Jara: 73
- Kast: 21
- Matthei: 18
- Kaiser: 7
China, Filipinas y Emiratos Árabes: lidera la oposición
Según T13, en otros países de Asia, la tendencia se inclina hacia candidaturas opositoras, especialmente Evelyn Matthei y José Antonio Kast.
China:
- Matthei: 49
- Jara: 36
- Kast: 31
- Kaiser: 27
Filipinas:
- Matthei: 5
- Jara: 3
- Kast: 2
- Kaiser: 1
Emiratos Árabes:
- Kaiser: 38
- Kast: 29
- Matthei: 26
- Jara: 19
Estos resultados preliminares reflejan las primeras tendencias del voto chileno en el extranjero, mientras la jornada continúa desarrollándose en el resto del mundo y en territorio nacional. A medida que avancen los cómputos oficiales, el panorama podría consolidarse o variar en función del comportamiento electoral de los demás países.