Elecciones

Elecciones Chile 2025: estos son resultados preliminares del voto extranjero en 7 países

Los primeros conteos muestran a Jeannette Jara liderando en Oceanía y Asia, con destacados resultados en Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur, donde se impone sobre sus contrincantes.

Los ciudadanos chilenos emitieron su voto en el extranjero donde se envió el material electoral en varios países para estas elecciones. Foto: AFP
Los ciudadanos chilenos emitieron su voto en el extranjero donde se envió el material electoral en varios países para estas elecciones. Foto: AFP

La jornada electoral en Chile avanza mientras miles de chilenos residentes en el extranjero ya comenzaron a emitir su voto en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. Con mesas abiertas en 64 países y más de 160 mil electores habilitados, los primeros conteos preliminares muestran una tendencia clara en varias zonas del mundo: la candidata oficialista Jeannette Jara se impone en Oceanía y buena parte de Asia, mientras que en otros países la oposición obtiene mejores resultados.

Estos cómputos corresponden a datos provisionales y no oficiales, reportados por los primeros locales de votación que cerraron debido a la diferencia horaria con Chile.

lr.pe

Jara obtiene la ventaja en Nueva Zelanda

En las ciudades de Auckland y Wellington, donde se instalaron dos locales de votación, Jeannette Jara lidera los resultados preliminares con una distancia considerable respecto a sus competidores, según informó el medio T13.

Resultados en Nueva Zelanda:

  • Jeannette Jara: 653 votos (55,1%)
  • Johannes Kaiser: 166 votos (14%)
  • José Antonio Kast: 123 votos (10,3%)
  • Evelyn Matthei: 112 votos (9,45%)
  • Franco Parisi: 83 votos (7%)
  • Harold Mayne-Nicholls: 27 votos
  • Marco Enríquez-Ominami: 11 votos
  • Eduardo Artés: 9 votos

Australia: el oficialismo también lidera los primeros conteos

En Sídney, Melbourne, Canberra y Brisbane, la tendencia vuelve a favorecer a Jara.

Melbourne:

  • Jara: 866
  • Kaiser: 208
  • Matthei: 185
  • Kast: 138

Brisbane:

  • Jara: 333
  • Matthei: 139
  • Kast: 96
  • Kaiser: 82

Japón y Corea del Sur: ventaja para Jara

En ambos países asiáticos, los primeros resultados también muestran una preferencia mayoritaria por la candidata oficialista.

Japón:

  • Jara: 104
  • Matthei: 40
  • Kaiser: 29
  • Kast: 25
  • Parisi: 13

Corea del Sur:

  • Jara: 73
  • Kast: 21
  • Matthei: 18
  • Kaiser: 7

China, Filipinas y Emiratos Árabes: lidera la oposición

Según T13, en otros países de Asia, la tendencia se inclina hacia candidaturas opositoras, especialmente Evelyn Matthei y José Antonio Kast.

China:

  • Matthei: 49
  • Jara: 36
  • Kast: 31
  • Kaiser: 27

Filipinas:

  • Matthei: 5
  • Jara: 3
  • Kast: 2
  • Kaiser: 1

Emiratos Árabes:

  • Kaiser: 38
  • Kast: 29
  • Matthei: 26
  • Jara: 19

Estos resultados preliminares reflejan las primeras tendencias del voto chileno en el extranjero, mientras la jornada continúa desarrollándose en el resto del mundo y en territorio nacional. A medida que avancen los cómputos oficiales, el panorama podría consolidarse o variar en función del comportamiento electoral de los demás países.

