Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Mundo

¿Cómo votar correctamente en el referéndum Ecuador 2025? Sigue esta guía rápida, según el CNE

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador comunicó la forma correcta de ejercer el voto este domingo 16 de noviembre, cuando se realizará el referéndum y la consulta popular 2025.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es la entidad encargada de organizar el sufragio en Ecuador.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) es la entidad encargada de organizar el sufragio en Ecuador. | Foto: composición LR/CNE

Los ciudadanos ecuatorianos están llamados a participar del referéndum y la consulta popular 2025, que convocó el presidente Daniel Noboa. De esta manera, es importante que el electorado conozca cómo ejercer su derecho al voto de la forma correcta, debido a que corre el riesgo de que su decisión sea anulada.

Por este motivo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo que vela por el sufragio en Ecuador, compartió una guía para concretar el voto válido. Esta información ayudará a los 13,4 millones de personas que están habilitadas para participar en el proceso electoral este domingo 16 de noviembre.

PUEDES VER: Ecuador rumbo al referéndum 2025: claves y posibles escenarios antes del 16 de noviembre

lr.pe

Vota correctamente en el referéndum Ecuador 2025

La CNE señaló que el 16 de noviembre los votantes recibirán una papeleta electoral en su local asignado. Así, el ciudadano deberá marcar únicamente la opción de su preferencia (que es sí y no) en las tres preguntas del referéndum y en la pregunta de consulta popular, que incluyen sus respectivos anexos y estatuto.

El Consejo Nacional Electoral precisa que, si la persona selecciona más de una opción en cada pregunta, anulará su voto. Cabe recordar que las preguntas son:

  • ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?
  • ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con el anexo de la pregunta?
  • ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?
  • ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?

PUEDES VER: Referéndum Ecuador 2025: ¿habrá ley seca por la consulta popular de este domingo 16 de noviembre?

lr.pe

Averigua dónde votar en el referéndum Ecuador 2025

Por otro lado, la CNE aclaró que los ciudadanos pueden verificar su local y número de mesa de votación de manera sencilla. Para ello, deben acceder a la página oficial de la entidad (clic aquí) e ingresar el número de cédula para obtener información sobre el lugar asignado. Este servicio está disponible tanto para quienes votan en el país como para aquellos que están en el extranjero, donde el proceso de sufragio se realizará de forma electrónica.

