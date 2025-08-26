El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó su rechazo a la decisión de Donald Trump de ordenar la “revisión” de los museos del Instituto Smithsonian, uno de los complejos culturales más prestigiosos del mundo. A través de sus redes sociales, Boric advirtió que esta medida busca alinear los contenidos con la visión del “americanismo” del mandatario estadounidense, eliminando lo que considera “contenido woke” o progresista. Según el jefe de Estado chileno, esta práctica constituye un grave retroceso democrático en Estados Unidos.

En su mensaje, Boric planteó un ejemplo para dimensionar la gravedad del hecho: “¿Se imaginan si en Chile el Gobierno comenzara a delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en los museos? Sería absolutamente inaceptable y un escándalo gigante”. A juicio del mandatario, lo que sería impensado en Chile es lo que ocurre en este momento en Washington bajo la administración de Trump, lo que lo llevó a advertir que la democracia estadounidense “está siendo socavada día a día”.

La arremetida de Trump en contra del museo Smithsonian

Trump volvió a generar polémica al criticar directamente a la Institución Smithsonian, a la que acusó de dar demasiada relevancia a la esclavitud y a los aspectos negativos de la historia del país. Según el mandatario, los museos deberían enfocarse más en resaltar la “genialidad” y los logros de la nación, en lugar de lo que considera una narrativa centrada en el sufrimiento y la opresión.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario aseguró que el Smithsonian “está fuera de control” y que no puede permitirse que los museos promuevan una visión “woke” de la historia. “Este país no puede ser woke, porque ser woke es la rutina. Tenemos el País ‘más atractivo’ del mundo, y queremos que la gente hable de él, incluso en nuestros Museos”, escribió en Truth Social.

Las declaraciones se suman a la decisión de su administración de exigir a la institución cultural que, en un plazo de 120 días, ajuste cualquier exposición que el gobierno considere inadecuada. Esta medida es interpretada como un intento de ejercer control político sobre el Smithsonian, reduciendo las experiencias de la población negra y minimizando la esclavitud en la historia del país.

Boric contra la "arbitraria" política arancelaria de Estados Unidos

En el marco del encuentro empresarial Enexpro 2025, Boric volvió a cuestionar a la administración Trump, esta vez por sus decisiones en política comercial y después de los dardos sobre la revisión que está haciendo la Casa Blanca del contenido de los museos Smithsonian.

El Mandatario calificó como una “arbitrariedad” la imposición de aranceles de 25% más 25% a las importaciones provenientes de India, medida que, según dijo, refleja la forma en que Estados Unidos está operando en el comercio internacional. A juicio de Boric, estas tensiones generan también un espacio de oportunidades que países de tamaño medio como Chile deben aprovechar.

El jefe de Estado destacó que el panorama exportador chileno atraviesa un momento favorable, recordando que en 2024 el país superó por primera vez los 100.000 millones de dólares en exportaciones, una cifra que calificó como histórica en medio de la inestabilidad global.