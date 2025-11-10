HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 14 de noviembre?
Mundo

Petro se defiende de quienes lo acusan de estar de lado del régimen de Maduro: “Solo el pueblo derrota las dictaduras"

Gustavo Petro advirtió sobre intereses extranjeros en los recursos de Venezuela y alertó del riesgo de un conflicto como el de Siria.

Petro rechazó los señalamientos y pidió respetar la autodeterminación de los pueblos. Foto: Composición LR
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó las acusaciones de sectores que lo señalan por intentar favorecer la continuidad del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela o por recibir beneficios del narcotráfico. En su cuenta oficial de X, aseguró que el poder pertenece a los pueblos y advirtió sobre el interés internacional en los recursos del país vecino.

El mandatario sostuvo que existe una disputa por las riquezas naturales de Venezuela. “Esta es la realidad de Venezuela: su riqueza en recursos no renovables. Nos pueden convertir en una Siria, a Colombia y a Venezuela, porque no les importa sino la codicia”, escribió.

¿Cómo respondió Petro a las acusaciones de estar defendiendo la dictadura de Maduro?

En su publicación, el jefe de Estado negó las imputaciones sobre vínculos con el narcotráfico o complicidad con el régimen venezolano. “No señores, la espada de Bolívar nunca se untó de cocaína. El poder no es nuestro, es de los pueblos, y llegó la hora de los pueblos también en toda América”, manifestó.

El pronunciamiento surgió luego de la publicación de un artículo de Armando.Info que denunció el presunto saqueo de las arenas negras del sur de Venezuela, ricas en coltán, por parte de guerrillas y mafias que operan entre Colombia y la Amazonía. En la última cumbre de la Celac, Petro sostuvo: “No se trata del presidente de Venezuela, se trata del pueblo hermano de Venezuela. No seríamos traidores con los países hermanos.”

¿Qué dijo Petro sobre la postura del expresidente Duque respecto a Venezuela y la manera de enfrentar las dictaduras en América Latina?

Gustavo Petro respondió a las declaraciones del exmandatario Iván Duque, quien calificó de “cómplices” a los líderes que no condenan directamente a Nicolás Maduro. En su mensaje, Petro subrayó las diferencias entre su trayectoria política y la de su antecesor. “Usted piensa que luchar contra una dictadura es invadir un país”, señaló.

Recordó su experiencia durante los periodos de violencia política en Colombia y afirmó que resistió regímenes autoritarios sin apoyo extranjero. “Miles de mis compañeros y compañeras políticas fueron asesinados, yo fui torturado como otros tantos miles”, expresó. Añadió: “Jamás espere que le hagamos daño a otro pueblo hermano.”

En su réplica, el presidente reiteró que solo las poblaciones pueden transformar los regímenes autoritarios desde dentro. “Solo el pueblo derrota las dictaduras, reemplazar una dictadura por otra peor mediante intervención extranjera no es solución”, sostuvo. Concluyó con una crítica directa a su antecesor: “El pueblo no es el dictador, pero a usted le gusta golpear los pueblos, al parecer le parece bien ver la sangre de los jóvenes derramada en las calles.”

