"Los presos políticos están siendo usados como monedas de cambio", denuncia Luis Villasana, coordinador de Vente Venezuela

Durante la mañana del lunes, el régimen venezolano anunció la liberación de 116 presos políticos; sin embargo, la ONG Foro Penal contabilizó al menos 24 excarcelados.

Luis Villasana, de Vente Venezuela, llama a la rápida liberación de todos los presos políticos, incluyendo a extranjeros, para avanzar hacia la recuperación de la democracia.
Luis Villasana, de Vente Venezuela, llama a la rápida liberación de todos los presos políticos, incluyendo a extranjeros, para avanzar hacia la recuperación de la democracia. | Composición LR

Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, el régimen venezolano, ahora a manos de Delcy Rodríguez, comenzó con la liberación progresiva de presos políticos en Venezuela. Sin embargo, la comunidad internacional, familiares y organizaciones saludaron estas primeras acciones, pero exigieron la pronta excarcelación de todos los reos, de quienes no se tiene información real sobre sus estados actuales de salud o si formarán parte de la próxima lista de exreclusos.

La organización no gubernamental Foro Penal, dirigida por Alfredo Romero, publicó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) que, en contraste con la cifra publicada por el Estado, se registraron al menos 24 presos políticos excarcelados durante la madrugada del lunes 12 de enero de 2026.

En ese sentido, Luis Villasana, coordinador de Organización del partido Vente Venezuela y representante de María Corina Machado y Edmundo González en el Perú, denunció que los presos "están siendo usados como monedas de cambio en este proceso de liberación nacional" y exigió la liberación total e inmediata de los reclusos.

"No es un trabajo solamente de los venezolanos"

Villasana, desde el partido de mayor fuerza opositora en Venezuela, afirmó que la excarcelación de los cientos de presos políticos que se mantienen en diversas prisiones del país —entre ellas El Helicoide, el centro de torturas más grande dirigido por el chavismo— es fundamental para lograr una transición democrática, prometida por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras la incursión que llevó a cabo el 3 de enero y que concluyó con la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores.

"Para nosotros, es algo esencial y fundamental. No hay transición, no hay una recuperación de la libertad y la democracia. Ni una buena intención por parte de ellos —el régimen—. A menos que se liberen inmediatamente a todos y cada uno de nuestros compañeros presos políticos... incluso contamos a un menor de edad dentro de las mazmorras. Definitivamente, no hay ni habrá un acercamiento posible a menos que de este gesto de cambio ocurra la liberación de cada uno de ellos", afirmó.

Según sostiene, denunciar y exigir la excarcelación de presos políticos es tarea de todos, ya que muchos de los privados de su libertad no son netamente sus connacionales, sino que también existen peruanos, argentinos e incluso españoles en los calabozos. Asimismo, hizo un llamado al respeto de los derechos humanos y pidió que los secuestrados no sean utilizados como fichas "para beneficiar a los personajes que hoy todavía están a cargo de nuestro país".

Este proceso de liberación, revictimizante tanto para los presos como para sus familias, aún se encuentra en marcha. Según los reportes de la administración transitoria y la aún intacta cúpula chavista, aún no se llega ni a la mitad de excarcelaciones, por lo que diversas personas exigen su aceleración para poder reencontrarse con sus parientes.

"De parte del Comando con Venezuela, de nuestro partido y de parte de todo el equipo de María Corina Machado y el presidente Edmundo González Urrutia, no nos queda otra que seguir presionando... seguir alzando la voz por cada uno de esos venezolanos y extranjeros que al día de hoy todavía permanecen en las cárceles venezolanas", denunció.

De acuerdo con el conteo actualizado de Foro Penal, desde el 8 de enero de 2026, se registró la excarcelación de un total de 41 presos políticos —en dos bloques de 17 y 24—, dejando a un aproximado de 779 personas aún bajo custodia del Estado. Por otro lado, el Ministerio para el Servicio Penitenciario afirma que, desde diciembre de 2025, se llevaron a cabo 303 liberaciones de individuos acusados de "alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación", sin mostrar una lista oficial de los puestos en libertad.

Incertidumbre en Venezuela luego del derrocamiento de Maduro

Luego del derrocamiento de la máxima figura del chavismo, Estados Unidos comenzó con un plan para controlar el petróleo venezolano y condicionar su venta para que tanto el país caribeño como Washington sean los más beneficiados por esta reactivación comercial. "Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa", exclamó el mandatario vía Truth Social.

Si bien se vislumbra un futuro prometedor para la economía nacional, Villasana aclara que "lo que se viene para Venezuela todavía es un campo incierto... es un escenario político en el cual todo puede cambiar de la noche a la mañana".

Según Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, la región llanera pasará por una etapa de tres puntos críticos que consistirá en la extracción del crudo venezolano, la reactivación del mercado para los países extranjeros y la transición a un nuevo Gobierno, que, según Villasana, debe ser entregado a Edmundo González, legítimo ganador de las presidenciales del 28 de julio de 2024.

