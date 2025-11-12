HOYSuscripcion LR Focus

Apagón nacional en República Dominicana desata protestas con quema de neumáticos y bloqueos de calles

El apagón en República Dominicana, que se produjo por una falla en la subestación de San Pedro de Macorís, afectó servicios a hospitales, comercios y tráfico.

El apagón nacional en República Dominicana se produjo en horas de la tarde del último martes.
El apagón nacional en República Dominicana se produjo en horas de la tarde del último martes. | El Nuevo Diario

Una masiva interrupción del servicio eléctrico dejó sin luz a toda República Dominicana, luego de que se registrara una falla técnica en la subestación de San Pedro de Macorís, administrada por la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED). Como respuesta al apagón, se desarrolló una serie de manifestaciones. En algunas zonas, los ciudadanos bloquearon las calles y quemaron neumáticos como forma de expresar su malestar.

El corte de electricidad tuvo un impacto crítico en diversas actividades esenciales. Hospitales, entidades bancarias, pequeños comercios y miles de hogares se vieron gravemente afectados. Además, el tráfico colapsó en múltiples puntos del país y el servicio de agua potable fue suspendido.

Trabajan para restablecer servicio de luz

La ETED informó, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, que movilizó a un equipo técnico especializado a fin de solucionar el corte de luz lo antes posible. Aunque no se ofreció una estimación concreta sobre cuándo se restablecerá por completo el servicio, la entidad ofreció disculpas a la población por los inconvenientes ocasionados.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echeverría, detalló que la falla se produjo alrededor de la 1:20 p. m., hora local. Según explicó, la avería provocó un "blackout" (apagón) a nivel nacional, lo que activó una respuesta inmediata por parte de diversas instituciones del sector eléctrico. Además, el Comité de Fallas del sistema ya inició una investigación para determinar con precisión qué originó el colapso y cuál fue su verdadero impacto.

Tráfico registrado tras el apagón

El apagón afectó a servicios esenciales en toda República Dominicana, especialmente en Santo Domingo, donde el tráfico se volvió incontrolable debido a la inoperatividad de los semáforos y la suspensión completa del servicio de metro y teleférico, según informó la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).

La entidad explicó que las subestaciones eléctricas que abastecen de energía a las líneas 1 y 2 del metro, así como a la línea 1 del teleférico, dejaron de funcionar tras la caída del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Ante esta situación, se activaron los protocolos de emergencia y se procedió a evacuar a los usuarios por los túneles ferroviarios.

Ya se habían registrado cortes de luz previos

Durante las últimas semanas, usuarios en redes sociales y varios medios locales ya habían reportado constantes interrupciones del suministro eléctrico en distintas zonas del país, algunas de ellas con una duración de hasta 10 horas consecutivas.

Celso Marranzini, presidente del consejo que agrupa a las empresas distribuidoras de electricidad, señaló que estos cortes se deben a múltiples factores: falta de mantenimiento en la infraestructura, averías, conexiones ilegales y altos niveles de morosidad en el pago de los servicios.

República Dominicana cuenta con una matriz energética diversificada, compuesta por plantas que operan con carbón, gas natural, fuel oil y, en menor medida, fuentes renovables como la solar, eólica e hidráulica. En condiciones normales, cuando una planta sale de operación por mantenimiento, su producción suele ser reemplazada por otra. Por eso, un apagón generalizado como el ocurrido recientemente es bastante inusual.

