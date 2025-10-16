El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, inauguró la 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con un firme respaldo a la libertad de expresión y una advertencia sobre los peligros que acechan a las democracias. Ante más de 200 editores y periodistas del continente, el mandatario afirmó que “un gobierno que teme a la prensa, teme a la verdad”, y subrayó el compromiso de su administración con la transparencia y el respeto a la crítica. El evento, que se desarrolla en Punta Cana del 16 al 19 de octubre, se convierte en el centro del debate sobre el futuro del periodismo, la sostenibilidad de los medios y el impacto de la inteligencia artificial.

Durante su discurso, Abinader destacó que la nación caribeña vive “un tiempo de libertad conquistada y protegida” y anunció el impulso de un proceso de modernización de la legislación sobre libertad de expresión para adaptarla a los desafíos del siglo XXI. El encuentro, que reúne a los principales líderes mediáticos del hemisferio, incluye la presentación de informes sobre la situación de la libertad de prensa en 24 países y profundos análisis sobre la transformación digital del sector.

La asamblea se centra en la sostenibilidad económica de los medios, la innovación y el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo. Foto: EFE

Abinader reafirma su compromiso con la libertad de prensa y firma la Declaración de Salta II

En un acto simbólico, Abinader suscribió la Declaración de Salta II Sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital. Este documento, actualizado por la SIP en 2024, establece lineamientos esenciales para proteger el derecho a informar y ser informado en el entorno digital. “Por eso hemos impulsado el proceso de modernización de nuestra legislación sobre libertad de expresión y medios de comunicación para adecuarla a los desafíos del siglo XXI”, explicó.

Además, recordó que los avances de República Dominicana en esta materia son reconocidos por organismos internacionales, como el Índice Chapultepec de la propia SIP, que sitúa al país entre los de mayor respeto a la libertad de expresión en el continente. “Esos reconocimientos no son un punto de llegada, sino una responsabilidad. Nos comprometen a seguir fortaleciendo la institucionalidad”, aseguró. El presidente del comité anfitrión, Persio Maldonado, director de El Nuevo Diario, expresó su esperanza de que el evento motive la aprobación de “una nueva ley de comunicación, moderna y actual” para el país.

Periodismo y democracia: líderes alertan sobre censura y desinformación en América Latina

El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, lanzó una alerta contundente sobre los riesgos que enfrenta el ejercicio periodístico en la región. Durante su intervención, se refirió a los discursos de estigmatización y las acciones gubernamentales que obligan a profesionales de la información a trabajar desde el exilio. Dutriz citó ejemplos del deterioro en naciones como Cuba, Nicaragua y El Salvador, y también se refirió a la situación en Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, donde, afirmó, “la embestida contra medios y periodistas” evidenció “una peligrosa deriva”.

“No se trata solo de ataques a periódicos o a cadenas televisivas; se trata de un debilitamiento del sistema democrático más influyente de nuestro hemisferio. Y lo que ocurre en Washington repercute en toda América”, expresó el director de La Prensa Gráfica de El Salvador. Por su parte, Laura Gil, secretaria general adjunta de la OEA, destacó la simbiosis entre el periodismo y la democracia: “Si los medios son el espacio donde las sociedades se miran a sí mismas, el multilateralismo es el lugar donde las naciones intentan comprenderse entre sí”.

La SIP debate el futuro del periodismo ante los desafíos de la era digital y la inteligencia artificial

Los ejes centrales de esta 81ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa giran en torno a la sostenibilidad económica de los medios, la innovación y el profundo impacto de la inteligencia artificial en la profesión. Las jornadas se estructuran en tres bloques temáticos principales: libertad de prensa y democracia en riesgo; innovación, sostenibilidad y transformación digital; y futuro y formación de los comunicadores.

La organización, que agrupa a más de 1.300 medios en el hemisferio occidental, anunció nuevos recursos para fortalecer la Red Latinoamericana de Periodismo en el Exilio (RELPEX). Además, se realizarán paneles y talleres especializados que abordarán modelos de negocio y el papel esencial de la prensa en la preservación del sistema democrático. “Pese a las dificultades, el periodismo de las Américas sigue produciendo trabajos de enorme calidad”, afirmó Dutriz, quien instó a “renovar el compromiso con el valor esencial que da sentido a nuestro oficio: el derecho de las sociedades a estar informadas”.