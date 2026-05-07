El gobierno chino acusa a Japón de avanzar hacia la remilitarización y critica la falta de reflexión sobre su pasado bélico | AFP | AFP

El gobierno chino acusa a Japón de avanzar hacia la remilitarización y critica la falta de reflexión sobre su pasado bélico | AFP | AFP

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China elevó el tono contra Japón después de que sus Fuerzas de Autodefensa dispararan misiles Type-88 durante los ejercicios militares Balikatan 2026 en Filipinas. El lanzamiento, realizado cerca del estrecho de Taiwán y del mar de China Meridional, terminó con el hundimiento de un antiguo buque filipino.

La maniobra se produjo en medio del fortalecimiento militar impulsado por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien en los últimos meses ha promovido una estrategia de defensa más agresiva.

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Pekín acusa a Tokio de neomilitarismo tras ensayo ofensivo

La reacción no tardó. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, acusó a “las fuerzas de derecha japonesas" de abandonar su política pacifista de posguerra y avanzar hacia una “remilitarización” acelerada.

El gobierno chino calificó el lanzamiento como la primera prueba de “misiles ofensivos” japoneses en el extranjero desde la Segunda Guerra Mundial. Pekín indicó que la puesta en marcha del sistema Type-88 fuera de territorio japonés representa un cambio estratégico y una ruptura con décadas de limitaciones militares impuestas luego de la guerra.

Lin Jian recordó que Japón ocupó Filipinas y otras partes del sudeste asiático en el conflicto mundial y afirmó que “no han reflexionado profundamente sobre sus crímenes históricos”. Asimismo, señaló que las nuevas decisiones castrenses “han ido mucho más allá del ámbito de la autodefensa”.

Las tensiones entre ambos países crecieron a partir de noviembre pasado, cuando Takaichi sostuvo que su nación podría intervenir militarmente en una eventual disputa entre el gigante asiático y Taiwán.

EE. UU. despliega sistema Typhon

Durante Balikatan 2026, Estados Unidos también aumentó la presión militar. El ejército estadounidense utilizó el sistema Typhon para lanzar un misil de crucero Tomahawk desde territorio filipino, algo que ocurrió por primera vez en el despliegue de esta plataforma en abril de 2024.

De acuerdo con reportes, Tokio además estudia transferir destructores de escolta clase Abukuma y aviones TC-90 a Manila. Pekín interpreta estas acciones como parte de una estrategia regional de contención promovida por Estados Unidos.

El ensayo militar contó con la participación de tropas de EE. UU., Filipinas, Australia, Canadá, Francia, Nueva Zelanda y Japón. Según reportó AFP, los dos proyectiles impactaron con precisión sobre el objetivo marítimo.

Condenan a dos exministros chinos a pena de muerte con suspensión de ejecución

En paralelo, China anunció la condena a pena de muerte con suspensión de ejecución para los exministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu por corrupción. La agencia estatal Xinhua informó que fueron hallados culpables de aceptar sobornos y cometer delitos vinculados con soborno activo y pasivo.

Los dos exfuncionarios integraron la Comisión Militar Central, el órgano que supervisa al ejército chino bajo el liderazgo de Xi Jinping. Tras dos años de suspensión, las sentencias serán convertidas en cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena ni libertad condicional.

La decisión forma parte de la campaña anticorrupción impulsada por Xi desde 2012 y significa una de las sanciones más severas aplicadas a figuras militares de alto rango.