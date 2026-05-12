El acceso principal para los transportistas extranjeros en España reside en la convalidación de permisos profesionales dentro de las categorías C y D. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

El acceso principal para los transportistas extranjeros en España reside en la convalidación de permisos profesionales dentro de las categorías C y D. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

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España atraviesa un déficit severo de transportistas profesionales por carretera, situación que impulsa la contratación de personal foráneo con licencias para vehículos pesados o autocares. De acuerdo con informes del Ejecutivo, el territorio demanda urgentemente una suma superior a los 20.000 operarios, lo cual representa una “cifra alarmante que aumentará si no se adoptan las medidas oportunas”.

Esta apertura laboral significa una oportunidad estratégica para extranjeros, ya que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible calcula requerimientos específicos de 30.000 conductores de carga y aproximadamente 4.700 de bus. La ausencia de reemplazo juvenil profundiza la tensión en los ámbitos de logística, comercio y desplazamientos interurbanos. Sin un flujo constante de nuevos empleados, el sector logístico encara un futuro incierto ante la incapacidad de cubrir puestos clave para el funcionamiento del país.

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El acceso principal para los transportistas internacionales reside en la convalidación de permisos profesionales dentro de las categorías C y D, esenciales para operar vehículos pesados. El país ibérico valida las licencias de naciones con acuerdos mutuos para asegurar que, tras la homologación, el personal circule legalmente por su geografía. Estos documentos poseen validez en toda la Unión Europea, de acuerdo con las leyes vigentes, lo cual convierte esta propuesta en una oportunidad de oro para ciudadanos de otros países que deseen integrarse al mercado laboral comunitario.

Según la IRU (organización mundial del transporte por carretera), la escasez de operarios constituye un fallo estructural grave: apenas un 3% del gremio cuenta con menos de 25 años, frente a un 50% que supera los 55. Su secretario general, Umberto de Pretto, advirtió tajante que "sin una acción concertada y continua, esta bomba de tiempo demográfica explotará".

Respecto a la remuneración, las cifras varían de acuerdo con la trayectoria, el tipo de unidad o los trayectos asignados por cada compañía. Datos actuales de Indeed sitúan el pago promedio en 1.677 euros cada mes, mientras plataformas como InfoJobs publican vacantes con ingresos entre 24.000 y 29.000 euros brutos anuales en regiones como Madrid. Las plazas dirigidas específicamente a choferes con carné C ofrecen rangos estables desde 27.000 hasta 28.000 euros por año.

¿Cómo funciona el canje de licencias y cuántos extranjeros obtuvieron su permiso en España?

Este mecanismo facilita que los residentes extranjeros sustituyan su autorización de conducir de origen por una acreditación española equivalente. La Dirección General de Tráfico (DGT) establece que los documentos emitidos fuera de la Unión Europea pierden validez tras seis meses de estancia legal en el país. Por ello, resulta vital gestionar la homologación antes de dicho plazo para evitar la pérdida del derecho a circular por las vías nacionales.

Bajo una nueva modalidad digital implementada en mayo del 2025, la administración agilizó los convenios con terceros estados. Según reportó la agencia EFE, los traspasos de categorías profesionales C y D registraron un alza del 12% durante el último ejercicio, al ascender de "13.903 en 2024 a 15.589" registros exitosos. Perú destaca como el principal emisor, pues sus ciudadanos completaron 4.317 trámites el año pasado, lo cual representa el 27% del volumen total de gestiones realizadas.

Marruecos y Colombia cierran el podio de naciones con mayor flujo de expedientes aprobados. Mientras los conductores colombianos duplicaron sus cifras previas, el colectivo marroquí alcanzó las 2.248 validaciones. Es importante notar que estas clases de licencias requieren evaluaciones teóricas o prácticas; no obstante, desde abril del 2024, los transportistas de la nación africana gozan de una exención parcial, aunque conservan la obligación de superar el test dinámico y poseer el Certificado de Aptitud Profesional (CAP).