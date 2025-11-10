De las 4 preguntas que vendrán en las urnas en Ecuador, tres serán sobre referéndum y una sobre consulta popular. | France 24

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador confirmó que el domingo 16 de noviembre se llevará a cabo una importante jornada democrática: el referéndum y la consulta popular. En esa fecha, la ciudadanía será convocada a pronunciarse sobre cuatro temas fundamentales, los cuales podrían llevar a una reforma constitucional y marcar un nuevo rumbo en la vida política del país.

De las cuatro interrogantes que se someterán a votación, tres pertenecen al referéndum y una corresponde a la consulta popular. Según precisó el organismo electoral, el voto será obligatorio para todas las personas mayores de 18 años, mientras que los jóvenes de entre 16 y 17 años, así como los mayores de 65, podrán participar de forma voluntaria.

¿Cuáles son las preguntas del referéndum y consulta popular 2025 en Ecuador?

Preguntas del referéndum

Primera pregunta (bases militares): ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con el anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con el anexo de la pregunta? Segunda pregunta (fondos a partidos políticos): ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta? Tercera pregunta (reducción de la Asamblea): ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?

Pregunta de consulta popular:

Cuarta pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?”

Las sanciones por no ir a votar este domingo 16 de noviembre

Luis Hernán Cisneros Jaramillo, director provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó que la institución está desarrollando una campaña de información ciudadana sobre las multas y sanciones que se aplicarán durante el proceso electoral de este domingo.

Según lo establecido, las personas que no asistan a votar deberán pagar una multa equivalente al 10% del Salario Básico Unificado (SBU), que equivale a USD 47. En el caso de quienes hayan sido seleccionados como miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) y no cumplan con esta responsabilidad, las sanciones serán considerablemente más altas y podrían llegar hasta los USD 9.400.

¿Cómo conocer tu recinto y mesa para votar?

El CNE habilitó desde el 1 de octubre la plataforma oficial para consultar el recinto y número de mesa de votación. Los ciudadanos pueden ingresar a www.cne.gob.ec e introducir su número de cédula para verificar su lugar asignado.

El padrón electoral incluye a más de 13,4 millones de ecuatorianos, dentro y fuera del país. En el caso de los residentes en el extranjero, el voto será electrónico y se realizará a través del portal oficial.

Por otra parte, el CNE reiteró que la papeleta electoral podrá descargarse previamente para familiarizarse con las preguntas. Además, recordó que el voto es secreto y que la participación ciudadana será clave para garantizar la legitimidad del proceso.