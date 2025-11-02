El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), entidad encargada del control y la administración de las cárceles en Ecuador, informó que doce personas fueron halladas sin vida en la Penitenciaría del Litoral, el centro de Turi y la prisión de Esmeraldas, tres de los penales más poblados del país.

Según el SNAI, la mitad de las víctimas habría fallecido por “causas naturales”, entre ellas la tuberculosis. Medios locales informaron que algunos cuerpos presentaban heridas de bala, cortes de arma blanca y hematomas.

Violencia persistente en las cárceles de Ecuador

La agencia de supervisión penitenciaria señaló que las investigaciones avanzan con normalidad y que se realizan los peritajes forenses para determinar las causas de los decesos. En Ecuador, las prisiones han sido escenario de matanzas especialmente crueles entre reclusos.

En septiembre, treinta internos y un guardia murieron durante enfrentamientos entre bandas del narcotráfico en las cárceles de Machala, en el suroeste, y Esmeraldas, en el noroeste del país. Ese mismo mes, el director del penal de máxima seguridad de Guayaquil fue víctima de un ataque armado mientras se desplazaba por la ciudad, del que logró salir ileso.

Entre las naciones más violentas de Latinoamérica

Ecuador pasó de ser país de tránsito a enclave del narcotráfico regional. Las disputas entre bandas como Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones, aliadas a carteles extranjeros, desataron una ola de homicidios que en 2024 superó los 7.800 casos. La violencia se extiende de los penales a las calles de Guayaquil y Esmeraldas.

Desde 2021, más de 600 reclusos han sido asesinados en una serie de masacres carcelarias, pese al control militar impuesto por el presidente Daniel Noboa tras declarar el “conflicto armado interno” en 2024. En el primer semestre de 2025 se registraron 4.619 homicidios, un 47% más que el año anterior, lo que evidencia el agravamiento del caos criminal en el país.