Zohran Mamdani y su mensaje a Donald Trump: "Para llegar por alguno de nosotros, tendrán que pasar por todos nosotros"

Socialista, inmigrante y musulmán, así es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York. Tras su apabullante victoria sobre el demócrata Andrew Cuomo —quien fuera gobernador del estado entre 2011 y 2021—, la Gran Manzana se prepara para un giro político de 180 grados. Nueva York, espacio clave dentro del debate político estadounidense, se perfila ahora como un contrapunto al gobierno central encabezado por el republicano y neoconservador Donald Trump. Mamdani es consciente de ello y, desde sus primeras apariciones públicas, ha optado por dirigir sus críticas directamente al mandatario.

“Si hay una ciudad capaz de derrotar a Donald Trump, es la ciudad que lo vio nacer. Si existe una manera de desmantelar a un déspota, es eliminando las mismas condiciones que le permitieron acumular poder”, declaró el nuevo burgomaestre neoyorquino durante un acto público.

El alcalde, miembro de los Socialistas Democráticos de América (DSA), promueve una agenda diametralmente opuesta a la impulsada por el Partido Republicano. Mamdani ha anunciado que congelará los alquileres como parte de su programa de vivienda asequible y que buscará ofrecer transporte público y cuidado infantil gratuitos para los habitantes de la ciudad.

Estas medidas, junto con la protección de migrantes y disidencias sexuales, la promesa de elevar el salario mínimo a 30 dólares por hora y la intención de financiar sus políticas mediante un impuesto a los multimillonarios, configuran a Mamdani como el principal opositor del gobierno trumpista y una alternativa progresista frente al mandato conservador que llegó a la Casa Blanca en 2024. Su propuesta ha calado especialmente entre los jóvenes —el grupo etario más afectado por los altos costos de vivienda y servicios en Nueva York—, quienes le otorgaron el 68% y el 83% de los votos entre hombres y mujeres de 18 a 24 años, respectivamente. En redes sociales, el entusiasmo se hizo sentir: “Woke is back!”, ironizan los neoyorquinos tras la victoria demócrata.

“Haremos que los malos propietarios rindan cuentas, porque los Donald Trumps de nuestra ciudad se han sentido demasiado cómodos aprovechándose de sus inquilinos. Pondremos fin a la cultura de corrupción que ha permitido a multimillonarios como Trump evadir impuestos y aprovechar exenciones fiscales. Apoyaremos a los sindicatos y ampliaremos las protecciones laborales, porque sabemos, al igual que Trump, que cuando los trabajadores tienen derechos firmes, los jefes que buscan explotarlos se vuelven muy pequeños. Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, desde esta noche, liderada por un inmigrante”, afirmó el político socialista.

El discurso de Mamdani dista de la moderación que caracteriza a otros referentes de la izquierda estadounidense, como Alexandria Ocasio-Cortez o el propio Barack Obama en su momento. Su estrategia apuesta por la confrontación directa con la Casa Blanca y con otros poderes paralelos que han hallado representación en el trumpismo. “Escúchame, Donald Trump, cuando digo esto: para llegar a cualquiera de nosotros, tendrán que pasar por todos nosotros”, exclamó Mamdani al cerrar su discurso.

Duro golpe para los republicanos en Estados Unidos

A pocos meses de cumplir su primer año como presidente, Donald Trump comienza a enfrentar sus primeros reveses como líder republicano. Aunque la elección de Mamdani como alcalde de Nueva York acaparó la atención mediática, otros demócratas también obtuvieron un respaldo significativo en sus respectivos estados.

Cruzando el río Hudson, el estado vecino de Nueva York también le dio la espalda a los republicanos: Mikie Sherrill se convirtió en la nueva gobernadora de Nueva Jersey. La flamante mandataria demócrata dedicó un mensaje a la administración Trump. En clara referencia a las protestas ciudadanas contra el gobierno —conocidas como protestas No Kings—, Sherrill afirmó que Estados Unidos es un país que “jamás será gobernado por reyes”.

Desde 2022, el Partido Republicano había gobernado Virginia bajo la figura de Glenn Youngkin. Sin embargo, su gestión llegó a su fin con estas elecciones, luego de que la demócrata Abigail Spanberger venciera con el 55.6% de los votos a Winsome Sears, vicegobernadora de Youngkin y candidata republicana para el estado conocido como 'el Viejo Dominio'.

El remezón demócrata no fue solo político, sino también judicial. Pensilvania, uno de los estados donde los jueces se eligen mediante voto popular, renovó su confianza en los magistrados Christine Donohue, Kevin Dougherty y David Wecht, reconocidos por su perfil liberal y su defensa de valores progresistas. Dougherty y Wecht obtuvieron un nuevo mandato de diez años, mientras que Donohue ejercerá hasta 2027, año en que alcanzará la edad de jubilación obligatoria de 75 años.

Otros nombres no lograron la validación electoral suficiente, pero irrumpieron con fuerza en el debate público municipal. Entre ellos destaca Omar Fateh, apodado por el medio de izquierda 'Democracy Now' como “el Mamdani del Medio Oeste”. El senador de Minneapolis, también musulmán y militante de los Socialistas Democráticos de América, no consiguió vencer al demócrata Jacob Frey, pero alcanzó el segundo lugar con el 44.37% de los votos. “Seguiré luchando a tu lado para construir la ciudad que merecemos”, escribió el político socialista en X.

El futuro de Mamdani y Trump

Mamdani ahora enfrenta el desafío más grande al que se enfrenta todo político: la materialización de las propuestas que convencieron al electorado y lo llevaron al poder. Para Farid Kahhat, internacionalista y profesor de relaciones internacionales en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Mamdani podría sufrir golpes a su gestión si no logra satisfacer las demandas de los ciudadanos.

"El problema fundamental de Mamdani está en que algunas de las propuestas que ha planteado no dependen completamente de su municipio, sino también del gobernador del Estado e incluso del gobierno federal. Las propuestas más sencillas sí puede llevarlas a cabo, pero el tema de los alquileres podría generarle problemas. Aunque hay que decirlo: no es un hecho consumado que esto vaya a salir mal. Lo que sí es cierto es que las expectativas son tan altas que es difícil que pueda estar a la altura de ellas", señaló.

Si bien indicó que es probable que Mamdani tenga que sentarse a negociar con Trump, el internacionalista no negó que la influencia del expresidente sobre Nueva York es menor de lo que podría parecer: "La parte del presupuesto del municipio de Nueva York que proviene de fondos del gobierno federal es menos del 10%. Trump no podría utilizar fondos públicos para castigar a sus rivales políticos. Y, de intentarlo, las cortes podrían impedirlo".

Las victorias demócratas en Nueva York, Virginia y Nueva Jersey reflejan una tendencia del electorado estadounidense en contra de Trump y, sobre todo, en contra de la política tradicional del país: "Lo que tienen en común estos ganadores demócratas es que son políticos relativamente nuevos, surgieron en un contexto de sentimiento antiestablishment, enfocaron su campaña presentando las elecciones como un referendo sobre la gestión de Trump y pusieron el énfasis en temas económicos, algo que le interesa a la clase trabajadora en Estados Unidos. Creo que esa es una fórmula que favorece a los demócratas", agregó el internacionalista.

Ante los pronósticos de recesión económica, Kahhat considera que las elecciones de medio término en Estados Unidos podrían reconfirmar la caída de popularidad de Donald Trump. El especialista afirmó que esto podría debilitar por completo el liderazgo del expresidente: "Hasta ahora, el partido republicano parecía el partido de Donald Trump. Ahora que ya no es tan claro que Trump sea una fuente de votos —y que podría, más bien, ser un factor negativo para los candidatos republicanos— es probable que algunos sectores del partido comiencen a tomar distancia respecto a él", finalizó.