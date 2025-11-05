HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Zohran Mamdani desafía a Trump tras ganar la alcaldía de Nueva York: “Esta ciudad seguirá siendo de inmigrantes”

En su primer mensaje como alcalde electo, Mamdani prometió que “nadie criminalizará la inmigración” y aseguró que gobernará con justicia económica y respeto por la diversidad.

Zohran Mamdani, inmigrante ugandés de origen indio y miembro del Partido Demócrata, se convierte en alcalde de Nueva York tras una victoria histórica en las elecciones 2025. Foto: AFP
Zohran Mamdani, inmigrante ugandés de origen indio y miembro del ala progresista del Partido Demócrata, se convirtió en el nuevo alcalde de Nueva York tras una victoria histórica en las elecciones 2025. En su discurso, envió un mensaje directo al presidente Donald Trump, a quien responsabilizó de fomentar la división racial y el miedo al extranjero. “Esta ciudad seguirá siendo de inmigrantes. No retrocederemos ante el odio ni la islamofobia”, declaró ante miles de simpatizantes reunidos en Queens.

La victoria de Mamdani marca un cambio político y cultural en la ciudad más poblada de Estados Unidos. Hijo de un académico y de una cineasta, el nuevo alcalde representa una generación que exige políticas sociales inclusivas, como la renta congelada, el transporte gratuito y la expansión de las guarderías públicas.

lr.pe

Mamdani promete proteger a Nueva York como ciudad santuario

En un mensaje directo tras conocerse los resultados, Zohran Mamdani aseguró que su administración defenderá a Nueva York como una ciudad santuario, frente a las amenazas y declaraciones de Trump, quien calificó su elección como “una desgracia para el país”.

“Nueva York no retrocederá ante el odio ni la división”, afirmó Mamdani, en referencia al discurso antiinmigrante promovido por Trump y varios líderes republicanos. “Nuestra ciudad siempre será un refugio para quienes buscan esperanza y dignidad”.

El nuevo alcalde destacó que más del 37% de los neoyorquinos son inmigrante. Además, prometió fortalecer los programas de asesoría legal y vivienda para migrantes indocumentados, así como garantizar acceso equitativo a la salud y la educación pública.

Organizaciones de derechos humanos, como la Coalition for Immigrant Rights, celebraron su discurso como “un mensaje histórico contra la intolerancia”.

lr.pe

El triunfo de Mamdani envía un mensaje directo a Trump y a la derecha estadounidense

La llegada de Zohran Mamdani al poder es interpretada como una respuesta al avance de la derecha en Estados Unidos. Su victoria desafía la narrativa impulsada por Donald Trump y líderes republicanos como Andrew Cuomo, quienes han cuestionado la viabilidad de las políticas progresistas en grandes ciudades.

“Esta elección fue un referéndum sobre el miedo. La ganamos porque los neoyorquinos eligieron la esperanza”, afirmó Mamdani, quien hizo campaña con el lema “La ciudad que merecemos”. Su estrategia electoral, centrada en el contacto directo con los barrios más afectados por la desigualdad, generó una participación récord entre jóvenes y trabajadores de bajos ingresos.

