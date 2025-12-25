HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Rusia asegura que Estados Unidos revive la piratería con el "bloqueo" a Venezuela: "Anarquía en el mar Caribe"

Zakharova insta al presidente Donald Trump a actuar con "pragmatismo" y encontrar soluciones mutuamente aceptables para todas las partes, abogando por una resolución pacífica en el conflicto.

Rusia reafirmó su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Foto: AFP.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia acusó a Estados Unidos de revivir prácticas de piratería y bandidaje en el Mar Caribe, al bloquear a Venezuela. La portavoz de la institución, Maria Zakharova, criticó la situación en la región, describiéndola como un escenario de "anarquía total", donde actos de robo de propiedad ajena resucitan. En su declaración, Zakharova subrayó que este comportamiento va en contra de las normas internacionales y resaltó que, a pesar de las tensiones, Rusia sigue abogando por una solución pacífica.

La vocera de Rusia expresó la esperanza de que el presidente estadounidense, Donald Trump, actúe con "pragmatismo y racionalidad" para evitar una escalada destructiva. Zakharova subrayó la necesidad de encontrar soluciones que sean mutuamente aceptables para todas las partes involucradas, dentro del marco de las leyes internacionales.

El Papa León XIV condena las "heridas" de la guerra y llama a Ucrania y Rusia a dialogar en su homilía de Navidad

Rusia reafirma su apoyo a Venezuela

Además, Rusia reafirmó su apoyo al régimen de Nicolás Maduro, argumentando que el país sudamericano tiene derecho a proteger su soberanía y a salvaguardar sus intereses nacionales. La portavoz enfatizó que el gobierno ruso respalda los esfuerzos de Venezuela para mantener un desarrollo estable y seguro.

Zakharova aseveró que América Latina debe ser una "zona de paz", instando a evitar más agresiones por parte de Estados Unidos contra Venezuela. Con esta declaración, el gobierno ruso reafirmó su compromiso de promover la estabilidad en la región.

En la línea de lo dicho por Venezuela

Solo hace unos días, el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil, anunció que Rusia expresó su total apoyo a Venezuela frente al bloqueo impuesto por Estados Unidos a los petroleros venezolanos. Según Gil, el canciller ruso Sergei Lavrov le garantizó la cooperación de Moscú en contra de las sanciones estadounidenses.

Gil denunció que cerca de un centenar de personas han muerto debido a los ataques dirigidos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. El canciller venezolano calificó estos hechos como actos de piratería, ejecuciones extrajudiciales y ataques contra las embarcaciones, que ha atribuido al gobierno estadounidense.

Lavrov reiteró la solidaridad de Rusia con el pueblo venezolano y con Maduro, reafirmando el compromiso de su país en la defensa de la soberanía de Venezuela frente a las acciones de Estados Unidos.

