A través del Plan Nacional de Minería 2030, el Gobierno de ese país de América Latina creó una estrategia integral para transformar su sector minero. | Composición LR

En el panorama minero mundial, América Latina destaca como una de las regiones con mayor potencial de crecimiento gracias a sus recursos naturales, como oro, cobre y hierro. En 2030, uno de los países de la región trazaría un ambicioso plan que podría redefinir su papel en la economía global de los metales.

Se trata de una estrategia a largo plazo que busca aumentar la extracción de minerales, pero también modernizar la industria, atraer inversión extranjera y reducir la dependencia de mercados únicos, especialmente de China. Este proyecto representa una apuesta por la diversificación económica, la innovación y la autosuficiencia industrial, posicionando al país como un actor clave en el abastecimiento de materias primas esenciales para la transición energética y tecnológica del siglo XXI.

¿Cuál es el país de América Latina que triplicaría su producción de oro, hierro y cobre para 2030?

El país que proyectó triplicar su producción de oro, hierro y cobre para 2030 es Brasil. A través del Plan Nacional de Minería 2030, el Gobierno brasileño creó una estrategia integral para transformar su sector minero. Este plan prevé una inversión total de alrededor de 350.000 millones de dólares, provenientes tanto de fondos públicos como privados, con el objetivo de expandir la exploración, modernizar la extracción y fortalecer la cadena de procesamiento interno de minerales.

El anuncio fue realizado por el entonces ministro de Minas y Energía, Edison Lobão, quien destacó que el plan busca multiplicar por cinco el tamaño del sector en dos décadas. Además de incrementar la producción de hierro, oro y cobre, Brasil pretende aumentar la fabricación de acero, cemento y otros derivados, generando miles de empleos y reduciendo la dependencia de la exportación de materias primas hacia China, su principal comprador. De esta forma, el país aspira a diversificar sus mercados y fortalecer su autonomía económica.

¿Cómo Brasil podría lograr ese aumento?

Para alcanzar estos ambiciosos objetivos, Brasil planea invertir en investigación, tecnología y formación laboral, pilares fundamentales del Plan Nacional de Minería 2030. Se prevé la creación de un nuevo marco regulatorio que impulse la competitividad del sector, reduzca la carga tributaria y fomente la participación de inversores internacionales. Asimismo, el Gobierno promoverá la creación de organismos especializados, como el Consejo Nacional de Política para la Minería y una agencia regulatoria, encargados de supervisar la gobernanza, la sostenibilidad y la innovación en la industria.

Otro factor clave será la mejora de la infraestructura y la logística para facilitar el transporte y la exportación de minerales desde las zonas mineras hacia los puertos y centros industriales. El plan también enfatiza la importancia de transformar los minerales dentro del país, lo que reduce la exportación de materias primas sin procesar y aumenta el valor agregado de los productos brasileños. Con estas medidas, Brasil busca consolidarse como una potencia minera moderna, sostenible y tecnológicamente avanzada para el año 2030.