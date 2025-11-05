Colombiano sobreviviente a ataque de EE.UU. en el Caribe sale del hospital y queda en libertad

Ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico han dejado al menos 67 muertos. | Foto: AFP

El ciudadano colombiano que sobrevivió a un ataque de Estados Unidos en el Caribe fue dado de alta, sin medidas de detención, ya que no existen cargos en su contra, informaron las autoridades de Colombia.

El pasado 18 de octubre, el hombre de 34 años fue repatriado a Colombia en un grave estado de salud, debido a que el submarino en el que viajaba fue bombardeado por Estados Unidos.

Fue liberado por no tener cargos en contra

En aquel entonces, el gobierno informó que el sobreviviente presentaba traumas en el cerebro y necesitaba asistencia respiratoria mediante un ventilador, por lo que fue internado en un centro médico de Bogotá.

Un encargado de la red de hospitales de Bogotá reveló que recibió el alta médica el 22 de octubre. El ministro del Interior, Armando Benedetti, había dicho que, al recuperarse, sería procesado por la justicia como delincuente.

Sin embargo, una fuente de la fiscalía señaló a AFP que el sobreviviente nunca estuvo detenido, ya que no pesaban cargos en su contra. Por ese motivo, una vez que fue dado de alta del hospital pudo retirarse sin restricciones.

"Nunca se rindió un informe que diera cuenta que él estaba vinculado a una estructura criminal", dijo la Fiscalía colombiana.

Hay otro sobreviviente de nacionalidad ecuatoriana

Además del colombiano, cuya identidad no se reveló, un ecuatoriano sobrevivió al ataque contra el submarino. La fiscalía de Ecuador informó que el ciudadno quedó en libertad dado que no tenía delitos en su país.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien Donald Trump acusa de ser un líder del narcotráfico, critica los ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que han provocado la muerte de 67 muertos.

El mandatario colombiano considera que las víctimas son jóvenes pobres que, en algunos casos, trabajan para la mafia por necesidad. Además, acusa a Estados Unidos de haber violado por lo menos una vez la soberanía de sus aguas.