California desafía a Donald Trump: aprueban medida para cambiar su mapa electoral y reforzar a demócratas

Donald Trump calificó la votación en California como 'inconstitucional' y una 'estafa gigante'. | Foto: AFP

Donald Trump calificó la votación en California como 'inconstitucional' y una 'estafa gigante'. | Foto: AFP

California votó a favor de redistribuir sus distritos electorales en una movida para contrarrestar los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de manipular estas mismas configuraciones electorales en estados republicanos.

Los primeros resultados mostraron que una gran mayoría de ciudadanos votó a favor de la propuesta ampliamente promovida como una oportunidad para "darle una lección a Donald Trump".

TE RECOMENDAMOS BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Donald Trump firma orden que reduce aranceles a China tras acuerdo con Xi Jinping para frenar tráfico de fentanilo

California aprueba la "Proposición 50" que beneficiará a demócratas

Los votantes aprobaron la "Proposición 50" por un margen de dos a uno, según los primeros resultados oficiales, y varios medios proyectaron que mantendría una mayoría significativa en el conteo final.

El resultado es una gran victoria para el gobernador Gavin Newsom, quien consolida su liderazgo en el Partido Demócrata por su disposición de enfrentar a Donald Trump.

La redistribución temporal de los distritos electorales puede otorgar al Partido Demócrata cinco escaños adicionales en la lucha por el control del Congreso de Estados Unidos en las elecciones de medio mandato.

Dicen que lo hacen solo para equilibrar el terreno de juego después de que los republicanos de Texas aprobaran su propia redistribución de distritos para ayudar a mantener una estrecha mayoría en el Congreso que hasta ahora le ha dado carta blanca a Donald Trump.

PUEDES VER: Zohran Mamdani es elegido como nuevo alcalde de Nueva York en medio de amenazas de Donald Trump

Trump califica votaciones como inconstitucionales

Los republicanos dicen que se trata de una maniobra descarada de poder que privará del derecho al voto a sus simpatizantes en California, un estado donde son superados por los demócratas.

"La votación inconstitucional sobre la redistribución de distritos en California es una estafa gigante, ya que todo el proceso, en particular la votación en sí, está amañado", escribió Donald Trump en su red social Thruth Social.

"Son divagaciones de un anciano que sabe que está a punto de perder", respondió el gobernador de California, Gavin Newsom.

A diferencia de muchos otros estados del país, California abandonó la controvertida práctica de rediseñar los distritos electorales empleada por los legisladores locales para beneficiar a su partido.

En 2008, bajo el mandato del entonces gobernador Arnold Schwarzenegger, los californianos votaron a favor de ceder el poder de modificar los márgenes distritales a una comisión independiente.

La nueva propuesta de Newsom, llamada "Proposición 50", es dejar de lado ese sistema y volver a la práctica partidista por los próximos cinco años

Las circunscripciones electorales trazadas políticamente entrarán en efecto para todas las elecciones hasta que el próximo censo defina los mapas.