Solo dos países de América Latina figuran en el top 10 de producción de carne de cerdo en el mundo. | composición LR

Solo dos países de América Latina figuran en el top 10 de producción de carne de cerdo en el mundo. | composición LR

El mercado global de la carne de cerdo mostró una estructura estable en los últimos 15 años, con China, la Unión Europea y Estados Unidos a la cabeza del top. Sin embargo, América Latina ganó protagonismo gracias al avance de ciertas naciones que se consolidan entre los principales productores y exportadores del mundo.

En 2025, la industria porcina se mantiene como una de las más dinámicas del comercio agroalimentario internacional, con una demanda creciente en Asia y América del Norte. Este contexto favoreció la expansión de la producción latinoamericana, impulsada por mejoras tecnológicas, inversión en infraestructura y apertura de nuevos mercados.

TE RECOMENDAMOS BETSSY CHÁVEZ ASILADA Y NOTICIAS POLICIALES DE POLÍTICOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Cuál es el país de América Latina que más carne de cerdo produce?

Brasil es el país de América Latina que más carne de cerdo crea, y se ubica en el cuarto lugar del ranking mundial, con una producción estimada de 4,6 millones de toneladas para 2025. Su liderazgo regional se explica por su sólida industria agropecuaria, el desarrollo de cadenas de valor eficientes y el fortalecimiento de su capacidad exportadora hacia Asia y Europa.

México se suma en la octava posición global con una producción de 1,63 millones de toneladas, mientras que Perú y otros países de la región mantienen volúmenes menores. La ventaja competitiva de Brasil radica en sus bajos costos de producción y su infraestructura logística, que le permite abastecer con rapidez los mercados internacionales.

Producción mundial de carne de cerdo en los últimos años. Foto: Departamento de Economía y Sostenibilidad de 333 Latinoamérica con datos de FAS - USDA



El top 10 de países productores de carne de cerdo en 2025

En 2025, China mantiene su dominio absoluto en la producción mundial de carne de cerdo. Brasil es el único país latinoamericano dentro del top 5.

China – 57 millones de toneladas

– 57 millones de toneladas Unión Europea – 21,05 millones

– 21,05 millones Estados Unidos – 12,7 millones

– 12,7 millones Brasil – 4,6 millones

– 4,6 millones Rusia – 4,1 millones

– 4,1 millones Vietnam – 3,9 millones

– 3,9 millones Canadá – 1,9 millones

– 1,9 millones México – 1,63 millones

– 1,63 millones Corea del Sur – 1,1 millones

– 1,1 millones Filipinas – 0,9 millones

¿Cuáles son los países que más carne de cerdo consumen?

El consumo global de carne de cerdo también está encabezado por China, que representa más del 50% del total mundial, seguido por la Unión Europea y Estados Unidos. En América Latina, Brasil y México destacan entre los principales consumidores, impulsados por el crecimiento económico y la mayor presencia del cerdo en la dieta diaria.