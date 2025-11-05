El país de América Latina que produce más carne de cerdo con EE.UU. y China: supera a México y Perú en top 5 del mundo
Supera a Rusia y Canadá. Este país de América Latina produce alrededor de 4,6 millones de toneladas de carne de cerdo para 2025
El mercado global de la carne de cerdo mostró una estructura estable en los últimos 15 años, con China, la Unión Europea y Estados Unidos a la cabeza del top. Sin embargo, América Latina ganó protagonismo gracias al avance de ciertas naciones que se consolidan entre los principales productores y exportadores del mundo.
En 2025, la industria porcina se mantiene como una de las más dinámicas del comercio agroalimentario internacional, con una demanda creciente en Asia y América del Norte. Este contexto favoreció la expansión de la producción latinoamericana, impulsada por mejoras tecnológicas, inversión en infraestructura y apertura de nuevos mercados.
¿Cuál es el país de América Latina que más carne de cerdo produce?
Brasil es el país de América Latina que más carne de cerdo crea, y se ubica en el cuarto lugar del ranking mundial, con una producción estimada de 4,6 millones de toneladas para 2025. Su liderazgo regional se explica por su sólida industria agropecuaria, el desarrollo de cadenas de valor eficientes y el fortalecimiento de su capacidad exportadora hacia Asia y Europa.
México se suma en la octava posición global con una producción de 1,63 millones de toneladas, mientras que Perú y otros países de la región mantienen volúmenes menores. La ventaja competitiva de Brasil radica en sus bajos costos de producción y su infraestructura logística, que le permite abastecer con rapidez los mercados internacionales.
El top 10 de países productores de carne de cerdo en 2025
En 2025, China mantiene su dominio absoluto en la producción mundial de carne de cerdo. Brasil es el único país latinoamericano dentro del top 5.
- China – 57 millones de toneladas
- Unión Europea – 21,05 millones
- Estados Unidos – 12,7 millones
- Brasil – 4,6 millones
- Rusia – 4,1 millones
- Vietnam – 3,9 millones
- Canadá – 1,9 millones
- México – 1,63 millones
- Corea del Sur – 1,1 millones
- Filipinas – 0,9 millones
¿Cuáles son los países que más carne de cerdo consumen?
El consumo global de carne de cerdo también está encabezado por China, que representa más del 50% del total mundial, seguido por la Unión Europea y Estados Unidos. En América Latina, Brasil y México destacan entre los principales consumidores, impulsados por el crecimiento económico y la mayor presencia del cerdo en la dieta diaria.
- China – 58,2 millones de toneladas
- Unión Europea – 18,3 millones
- Estados Unidos – 10,1 millones
- Rusia – 4,1 millones
- Vietnam – 3,9 millones
- Brasil – 3,2 millones
- Japón – 2,8 millones
- México – 2,1 millones
- Corea del Sur – 1,9 millones
- Filipinas – 1,2 millones